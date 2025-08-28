OM, Real Madrid : les surprenants dessous de l’opération Ceballos

Dani Ceballos et l’OM, c’était une histoire qui semblait être conclue. L’Olympique de Marseille et le Real Madrid s’étaient ainsi mis d’accord pour que le milieu de terrain international espagnol (13 sélections) soit prêté, avec option d’achat, à l’écurie phocéenne. Mais mercredi, en début d’après-midi, on a appris que l’opération était finalement tombée à l’eau. Le joueur avait ainsi paralysé l’opération, et la direction phocéenne a décidé de se retirer du dossier.

La suite après cette publicité

Dans son édition du jour, le quotidien Marca fait de nouvelles révélations sur cette opération ratée. On apprend ainsi que le joueur avait d’abord commencé à négocier avec l’Olympique de Marseille, avant qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs dans la nuit de mardi. Un accord qui a été trouvé relativement vite, en deux jours seulement (lundi et mardi), chose qui n’est pas forcément habituelle dans ce type d’opérations.

La suite après cette publicité

Les deux clubs ont été surpris

C’est donc le lendemain que le Real Madrid comme l’OM ont été pris de court. Le deal intéressait et arrangeait bien les deux formations. Elles ont chacune accepté de faire des sacrifices dans les négociations. Il y avait aussi pour objectif d’arranger le joueur, avant que ce dernier ne change d’avis dans la matinée de mercredi. Il a ainsi demandé un temps de réflexion à la direction marseillaise, qui a aussitôt dit non. Le média espagnol indique que les dirigeants phocéens étaient très surpris de la décision du milieu de terrain andalou.

Ils ont donc directement coupé court et ils l’ont fait savoir à la direction du Real Madrid, qui n’a pas insisté auprès de ses homologues marseillais et a aussi considéré l’opération comme terminée. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun problème entre Marseillais et Madrilènes, comme l’a confirmé Pablo Longoria au Chiringuito : « comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté ». Les Merengues, peut-être un peu agacés, estiment désormais que Ceballos ne quittera pas le club cet été. Mais on le sait, le mercato nous offre toujours de sacrés rebondissements…