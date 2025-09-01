Bamo Meïté prêté à Lorient par l’OM

En cette fin de mercato, l’Olympique de Marseille se débarrasse d’un indésirable avec le défenseur central ivoirien Bamo Meïté. Le joueur de 23 ans débarque du côté du promu Lorient dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Formé à Laval mais révélé à Lorient où il a joué entre 2021 et 2024, Bamo Meïté avait d’abord rejoint en prêt l’Olympique de Marseille à l’été 2023. La saison dernière, il avait été prêté à Montpellier.