Officiel Ligue 1

Bamo Meïté prêté à Lorient par l’OM

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bamo Meïté contre Strasbourg @Maxppp

En cette fin de mercato, l’Olympique de Marseille se débarrasse d’un indésirable avec le défenseur central ivoirien Bamo Meïté. Le joueur de 23 ans débarque du côté du promu Lorient dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Olympique de Marseille
Bonne chance 𝐁𝐚𝐦𝐨 𝐌𝐞𝐢̈𝐭𝐞́ 🤝

Le défenseur 🇨🇮 est prêté au FC Lorient avec option d’achat.
Formé à Laval mais révélé à Lorient où il a joué entre 2021 et 2024, Bamo Meïté avait d’abord rejoint en prêt l’Olympique de Marseille à l’été 2023. La saison dernière, il avait été prêté à Montpellier.

Ligue 1
Lorient
Marseille
Bamo Meïté

