Aymeric Laporte n’a pas pu être enregistré par l’Athletic

C’est le genre de petites histoires dont raffole le mercato. Alors qu’il était annoncé dans le viseur de l’OM en début de mercato, puis qu’il allait faire son retour à l’Athletic Bilbao, Aymeric Laporte doit finalement repartir à Al-Nassr où il ne s’est jamais plu. D’après la presse espagnole, le club saoudien a envoyé les documents trop tardivement sur la plateforme TMS de la FIFA, le système en ligne permettant d’enregistrer les transferts internationaux.
Résultat, la venue du défenseur central n’a pu être enregistrée et le voilà condamné à faire retour à Riyad où il est toujours sous contrat jusqu’en juin 2026. L’Athletic a tenté de débloquer la situation auprès de l’instance internationale mais celle-ci n’a rien voulu savoir. Les parties vont devoir attendre le mercato d’hiver pour effectuer l’opération, à moins que le champion d’Europe 2024 rompe son contrat pour signer libre en faveur des Leones, qui l’ont formé entre 2012 et 2018.
