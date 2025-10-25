Liga
Liga : l’Athletic Bilbao surpris par Getafe
@Maxppp
L’Athletic Club (8e) avait l’occasion de revenir au pied du podium de Liga, en cas de victoire contre Getafe (12e). Mais les Basques ont été surpris par la formation de José Bordalas et ont concédé leur quatrième revers en championnat (0-1), à San Mamés, à l’occasion de cette 10e journée.
La suite après cette publicité
Classement live
Borja Mayoral a permis aux Azulones de repartir avec la victoire (75e). Ce succès permet à Getafe de bondir à la 9e place du classement de ce championnat espagnol, avec le même nombre de points que Bilbao.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer