Liga

Liga : l’Athletic Bilbao surpris par Getafe

Par Kevin Massampu
Nico Williams, sous le maillot de l'Athletic Club. @Maxppp
Bilbao 0-1 Getafe

L’Athletic Club (8e) avait l’occasion de revenir au pied du podium de Liga, en cas de victoire contre Getafe (12e). Mais les Basques ont été surpris par la formation de José Bordalas et ont concédé leur quatrième revers en championnat (0-1), à San Mamés, à l’occasion de cette 10e journée. 

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Bilbao Bilbao 14 10 -1 4 2 4 9 10
9 Logo Getafe Getafe 14 10 -2 4 2 4 10 12

Borja Mayoral a permis aux Azulones de repartir avec la victoire (75e). Ce succès permet à Getafe de bondir à la 9e place du classement de ce championnat espagnol, avec le même nombre de points que Bilbao.

