Le coup de gueule de Jules Koundé sur le foot actuel

Le foot est-il finito ? Pour beaucoup, ce sport a clairement perdu en intérêt au fil des années, avec une baisse considérable du niveau des rencontres. Une théorie partagée par Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone, qui s’est exprimé sur ce sujet dans un entretien accordé à Téléfoot.

« Il y a une surconsommation du football. Il y a des matchs tous les jours, je pense qu’il y a un peu moins d’intérêt, et les joueurs se fatiguent plus vite, ce qui ne garantit pas un spectacle total aux supporters qui se déplacent, certains viennent de plusieurs milliers de kilomètres. Je trouve ça dommage ! », a lancé le défenseur français, qui défiera le Real Madrid dans le Clasico plus tard ce dimanche.