Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

Rennes : Habib Beye toujours très confiant malgré la crise

Par Valentin Feuillette
1 min.
Habib Beye attend une opportunité en L1 @Maxppp
Rennes 1-2 Nice

Le Stade Rennais traverse une zone de turbulences. Battus à domicile par Nice (1-2), les Bretons s’enfoncent un peu plus dans la crise et la position d’Habib Beye apparaît plus que jamais fragilisée. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur rennais a reconnu la légitimité de la colère du public tout en défendant son groupe : « On comprend la frustration. Elle est légitime. Ils sont supporters et ils ne sont pas contents de ce qu’ils voient. Mais je n’ai jamais douté de mon groupe. »

La suite après cette publicité

Le technicien a tenu à saluer la réaction de ses joueurs, notamment ceux entrés en cours de match : « Je suis très content de mes impact players. Ils ont changé la physionomie du match. Les résultats ne mentent pas, il faut assumer. » Quant à son avenir, Beye s’est montré lucide mais déterminé : « Notre métier est lié à ça. Mais je suis certain d’être toujours motivé et passionné par ce que je fais. Je n’ai pas perdu ma détermination. Mon équipe l’a encore montré ce soir en deuxième mi-temps. » Malgré la tempête, le coach s’accroche à ses convictions et à la solidarité de son vestiaire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier