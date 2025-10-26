Rennes : Habib Beye toujours très confiant malgré la crise

Le Stade Rennais traverse une zone de turbulences. Battus à domicile par Nice (1-2), les Bretons s’enfoncent un peu plus dans la crise et la position d’Habib Beye apparaît plus que jamais fragilisée. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur rennais a reconnu la légitimité de la colère du public tout en défendant son groupe : « On comprend la frustration. Elle est légitime. Ils sont supporters et ils ne sont pas contents de ce qu’ils voient. Mais je n’ai jamais douté de mon groupe. »

Le technicien a tenu à saluer la réaction de ses joueurs, notamment ceux entrés en cours de match : « Je suis très content de mes impact players. Ils ont changé la physionomie du match. Les résultats ne mentent pas, il faut assumer. » Quant à son avenir, Beye s’est montré lucide mais déterminé : « Notre métier est lié à ça. Mais je suis certain d’être toujours motivé et passionné par ce que je fais. Je n’ai pas perdu ma détermination. Mon équipe l’a encore montré ce soir en deuxième mi-temps. » Malgré la tempête, le coach s’accroche à ses convictions et à la solidarité de son vestiaire.