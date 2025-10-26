Rennes : le soutien de Brice Samba à Habib Beye

Le Stade Rennais s’enfonce un peu plus dans la crise. Battus à domicile par Nice (1-2), les Bretons ont enchaîné une nouvelle contre-performance qui pourrait coûter sa place à Habib Beye, déjà sous pression depuis plusieurs semaines. Malgré une seconde période plus aboutie, Rennes a une nouvelle fois manqué de réalisme et de constance, confirmant ses difficultés du moment.

Interrogé après la rencontre sur Ligue 1+, le gardien rennais Brice Samba n’a pas cherché d’excuses. « On ne pouvait pas faire pire que notre première période, donc c’est une réaction normale », a-t-il reconnu, lucide sur les carences affichées. Quant à la situation de son entraîneur, le gardien a tenu à apporter son soutien tout en restant mesuré : « vous savez nous quand on est sur le terrain, on ne calcule pas tout ça si le coach est menacé ou pas nous, on essaie juste de remporter les matchs. Après ça, c’est pas à nous de décider, mais en tout cas nous, on est derrière lui et on fait le maximum pour prendre le maximum de points possible, mais force de constater qu’on arrive en ce moment. »