OL-Strasbourg : les compositions officielles

La 9e journée de Ligue 1 s’achève avec un choc de haut de tableau entre Lyon et Strasbourg, avec pour enjeu de recoller au podium pour les uns, de grimper à la 2e place pour les autres. Battus lors des deux dernières journées, les Gones reçoivent des Alsaciens qui restent sur un nul spectaculaire au Parc (3-3), avec en étendard un Joaquin Panichelli meilleur buteur et en grande forme (7 buts).

Après le succès en Ligue Europa contre Bâle (2-0), Paulo Fonseca retouche d’un tiers son 11 de départ, avec quatre changements. Exit Abner Vinicius, Mathys De Carvalho, Khalis Merah et Martin Satriano, qui cèdent leur place à Nicolas Tagliafico sur le flanc gauche de la défense, Tyler Morton (aligné dans l’entrejeu avec Tenner Tessmann), Adam Karabec, qui occupera l’aile droite, devrait être en soutien de Pavel Sulc, lequel serait seul en pointe du 4-2-3-1 lyonnais.

Accroché par Jagiellonia en Ligue Conférence (1-1) avec un 3-4-3 bis, Liam Rosenior reconduit quasiment à l’identique la composition alignée face au PSG le week-end dernier. Un seul changement à noter : Mamadou Sarr, rétabli de sa blessure, réintègre le cœur de la défense, brassard de capitaine en prime, Lucas Högsberg glisse à gauche du trio défensif, en remplacement de Ben Chilwell, touché musculairement.

Les compositions officielles :

Lyon (4-2-3-1) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton – Karabec, Tolisso (cap.), Fofana – Sulc.

Strasbourg (3-4-3) : Penders – Doukouré, Sarr (cap.), Högsberg – Doué, Barco, El-Mourabet, Ouattara – Enciso, Panichelli, Moreira.