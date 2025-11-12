Mercato : la presse brésilienne assure que plusieurs joueurs de Botafogo plaisent à l’OL

Septième du classement de Ligue 1 après douze journées, l’Olympique Lyonnais réalise une première moitié de saison beaucoup moins catastrophique qu’annoncé. Passé tout près d’une relégation en Ligue 2, le club rhodanien se félicite déjà de pouvoir encore se mêler à la bataille des places européennes malgré des moyens financiers limités et un effectif sans trop de profondeur, notamment en attaque. Mais cet hiver, les Gones pourraient bien réaliser l’un des plus gros coups médiatiques du mercato.

Non utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison, Endrick (19 ans) serait tout proche de rejoindre les septuples champions de France sous la forme d’un prêt non assorti d’une option d’achat. Une opération idéale pour toutes les parties. Le Brésilien retrouverait assurément du temps de jeu au sein d’une équipe compétitive en vue de la Coupe du Monde 2026 et le Real Madrid pourrait laisser son attaquant s’aguerrir dans un club qu’il est sûr de ne pas rencontrer cette saison. Aujourd’hui, ce dossier fait parler au Brésil, mais pour une raison inattendue.

Botafogo ne fera plus de cadeaux à l’OL

Globo évoque en effet les relations entre l’OL et Botafogo et le fait que les Français n’aient pas cherché à se renforcer chez les Cariocas. Pour rappel, les deux formations font partie de la galaxie Eagle, mais le temps des échanges de joueurs à des conditions favorables est terminé. John Textor a été éloigné de l’OL et remplacé par Michele Kang. L’Américain est toujours à la tête de l’équipe carioca, mais le fonds d’investissement Ares tente de l’en écarter. Le tout sans oublier que Botafogo réclame 45 M€ à l’OL, ce que contestent les Gones. Depuis, l’affaire a été portée devant les tribunaux. Cependant, Globo assure que les Lyonnais seraient intéressés par plusieurs joueurs de Botafogo.

Le média ne donne pas les noms des éléments qui seraient ciblés, mais il assure que le Glorioso ne fera aucun cadeau aux Rhodaniens. En clair, l’OL est désormais considéré comme un club comme les autres et n’a plus aucun passe-droit. De plus, le club basé à Rio de Janeiro sait que l’OL se trouve dans une situation financière très compliquée. Les Cariocas pensent donc logiquement que ce n’est plus avec les Gones qu’ils pourront revendre leurs joueurs courtisés au prix fort.