La guerre continue entre l’OL et Botafogo

Dans une lettre datée du 18 juin, le PDG de Botafogo, Thairo Arruda, affirme que le club brésilien a prêté plus de 771 millions de réaux (environ 122 millions d’euros) à l’Olympique Lyonnais depuis 2023. Ces prêts, destinés à soutenir la trésorerie lyonnaise face aux exigences de la DNCG, incluent des avances sur ventes de joueurs et des fonds issus de la Macquarie Bank selon Globo. S’inscrivant dans la logique du groupe Eagle Football, dirigé par John Textor, ces transferts visaient à renforcer l’OL, avec notamment le transfert anticipé de Luiz Henrique et la vente complexe de Thiago Almada, qui a généré un déficit pour Botafogo.

Les deux clubs sont en désaccord sur les montants dus. Botafogo réclame 286 millions de réaux (environ 45 millions d’euros), ainsi que 410 millions supplémentaires liés aux transferts d’Almada et d’Igor Jesus. Lyon, tout juste sauvé de la Ligue 2, conteste ces chiffres et estime ne devoir que 127 millions de réaux (20 millions d’euros), arguant ne pas être responsable des intérêts bancaires des prêts faits à Botafogo. Le rôle central de John Textor dans ces transactions alimente également les tensions entre les deux clubs.