Botafogo : la justice brésilienne sauve la mise de John Textor

Enfin une bonne nouvelle pour John Textor, ou plutôt un léger répit dans cet océan de marasme. D’après Globo Esporte, la justice brésilienne a décidé du gel des parts d’Eagle Football dans la société anonyme de Botafogo. Elle estime l’endettement de la holding à l’égard du club brésilien trop élevé. En tant qu’actionnaire majoritaire des Cariocas, Textor a en effet confirmé avoir eu recours à l’argent généré par ce club pour éponger les pertes d’un autre au sein de la galaxie Eagle, l’Olympique Lyonnais en l’occurrence.

Pour le tribunal, Eagle doit 23,8 M€ au Glorioso et a ordonné «la saison conservatoire des actions d’Eagle Football dans Botafogo». Pour Textor, c’est une petite victoire car il souhaite l’émancipation du club brésilien de sa branche européenne (OL et RWDM Brussels) en rachetant les parts de la holding. Il en serait alors l’unique propriétaire et aurait les mains libres pour accomplir son objectif suivant. Faire entrer Botafogo dans la sphère de Nottingham Forest (mais aussi de l’Olympiacos et de Rio Ave) de son ami et homme d’affaires, Evángelos Marinákis.