Xabi Alonso va devoir sacrifier un crack du Real Madrid, l’annonce tonitruante de Ruben Amorim sur son avenir

Gonzalo Garcia ou Endrick, Alonso doit trancher

Le Real Madrid est de retour aux affaires ce lundi. Reprise de l’entraînement et donc des choix à faire pour Xabi Alonso. Le coach espagnol lance cette très courte préparation avec un groupe de 25 joueurs. Et dans ce groupe figurent Gonzalo Garcia et Endrick. Marca nous explique que l’entraîneur madrilène va devoir faire un choix pour son second attaquant : l’Espagnol ou le Brésilien. Garcia a été excellent aux Etats-Unis lors de la Coupe du Monde des Clubs, il a d’ailleurs fini meilleur buteur de la compétition. Mais Endrick reste un gros investissement, un joueur sur lequel le Real a énormément misé, notamment au niveau marketing et médiatique. Le Brésilien a d’ailleurs fait son choix, il souhaite rester à Madrid pour gagner sa place. Affaire à suivre…

Ruben Amorim veut imiter Sir Alex Ferguson

En Angleterre, c’est Ruben Amorim qui a fait une grosse annonce sur son avenir. «Nous serons champions, je veux rester ici jusqu’à mes 60 ans». L’entraîneur de Manchester United est clair : il veut une aventure aussi belle que celle de Sir Alex Ferguson, légende absolue des Red Devils. Pour le moment, l’histoire a mal démarré et Ruben Amorim le reconnaît lui-même. «J’avais peur de regarder ma propre équipe», a affirmé le coach portugais. Amorim a vécu six mois catastrophiques avec Manchester United pour ses débuts en Angleterre, malgré tout le club lui maintient sa confiance et il sera officiellement jugé sur sa première saison pleine. Au technicien portugais d’inverser la tendance !

Ter Stegen pourrait rester capitaine

Au Barça, le débat sur le futur capitaine fait les gros titres. Hansi Flick avait annoncé récemment que le vestiaire choisirait le capitaine du club. Malgré des rumeurs l’annonçant sur le départ, Marc André Ter Stegen est parti pour conserver ce statut. Mundo Deportivo explique que tout le monde au sein du vestiaire serait unanime pour que le gardien allemand reste le capitaine, même s’il est blessé pour de nombreux mois et que sa situation contractuelle avec le club est toujours aussi flou. Ter Stegen reste respecté pour son leadership et son ancienneté, une belle marque de confiance de la part de ses coéquipiers.