FC Barcelone : 5 joueurs sont interdits de jouer en Liga !

C’est devenu un feuilleton habituel à chaque mercato côté catalan : comment le club peut-il s’y prendre pour enregistrer ses nouvelles recrues en Liga ? L’an dernier, Dani Olmo avait raté les premières journées de championnat mais avait été sauvé par la blessure de Christensen. Effectivement, lorsqu’un joueur se blesse pour une longue durée, la Liga permet au club d’allouer une partie de son salaire à l’inscription d’un autre joueur. Mais cet été, sauf énorme coup de pouce du destin, ça s’annonce encore bien compliqué.

Effectivement, pour résumer de la manière la plus simple possible ce processus complexe qu’est le fair-play financier espagnol, les dépenses du club sont encore trop élevées et la masse salariale trop importante par rapport à ses revenus. Même si l’absence de Ter Stegen suite à son opération du dos pourrait aider si elle est finalement considérée comme absence longue durée, le club catalan a encore plusieurs joueurs à enregistrer. D’abord, Wojciech Szczęsny, qui a récemment signé un nouveau contrat avec le champion d’Espagne en titre et doit donc être inscrit de nouveau.

Le Barça n’a pas de gardien disponible

Viennent ensuite les deux recrues de l’équipe première, Joan Garcia et Marcus Rashford. Jusqu’ici, rien de bien nouveau puisque la problématique de leur inscription est évoquée depuis leur arrivée en terres catalanes. En revanche, comme l’indique Mundo Deportivo, le club vient de recevoir deux nouvelles mauvaises surprises puisque deux autres joueurs vont devoir être enregistrés aussi. D’abord, Gerard Martín, qui jouait jusqu’ici en tant que joueur de l’équipe B. Il a signé un contrat de joueur de l’équipe A récemment et doit donc, comme tout le reste de ses coéquipiers, être inscrit en tant que tel auprès des autorités.

Puis, vient le cas Roony Bardghji. Lui aussi est un nouvel arrivé à Barcelone, mais le plan initial du club était de l’inscrire avec l’équipe B, s’appuyant sur son âge notamment (19 ans). Seulement, tout indique qu’il va jouer régulièrement sous les ordres d’Hansi Flick et la Liga ne devrait pas permettre qu’il soit considéré comme joueur du Barça Atletic. Cinq casse-têtes pour la direction de Joan Laporta qui a pourtant, dimanche encore, assuré qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes. Mais la Liga commence dans moins de deux semaines maintenant, et Hansi Flick ne peut pas compter sur tout son effectif. La solution risque de passer par de nouvelles ventes ou de nouveaux leviers, un été encore…