PSG : étonnante révélation sur Lucas Chevalier

Lucas Chevalier @Maxppp

Ce vendredi, Lucas Chevalier (23 ans) va passer sa visite médicale avant de s’engager pour 5 ans en faveur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale et le LOSC se sont entendus pour un transfert de 55 M€, bonus compris. Les champions de France ont donc trouvé leur nouveau gardien, eux qui comptent pourtant dans leurs rangs Gianluigi Donnarumma. L’Italien ne s’est pas entendu avec Paris concernant sa prolongation de contrat et le PSG a avancé pour trouver son successeur.

Ce qui n’a pas surpris "Gigio", qui se doutait que le club français allait passer à autre chose explique L’Equipe. Le quotidien sportif ajoute qu’il s’en était même ouvert auprès de ses coéquipiers. De son côté, Le Parisien explique que les dirigeants parisiens avaient entamé les discussions avec Chevalier bien avant que Donnarumma affiche une meilleure forme lors de la deuxième partie de la saison 2024-25. Des contacts qui remontent à plusieurs mois donc, ce qui démontre bien la volonté de Paris de passer à autre chose. Luis Enrique avait fait savoir à Luis Campos qu’il était frustré de ne pas avoir pu choisir son propre gardien. C’est chose faite avec le portier français, qui coche toutes les cases et qui a été emballé d’entrée par le projet proposé par Paris.

