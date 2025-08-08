Menu Rechercher
Real Madrid : la nouvelle clause libératoire monstrueuse de Gonzalo Garcia

Par Max Franco Sanchez
Gonzalo García @Maxppp

Le Real Madrid compte bien sur Gonzalo Garcia pour la saison prochaine. La révélation de la dernière Coupe du Monde des Clubs, compétition où il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive, va même signer un nouveau contrat comme l’indique AS, avec un accord qui est déjà total avec la direction.

Et le club de la capitale espagnole a fixé une sacrée clause libératoire au joueur, qui va rempiler jusqu’en 2030. Effectivement, elle sera d’un milliard d’euros, à la hauteur de celle des plus grosses stars de l’effectif comme Vinicius Jr. Un joli signe de confiance, et de quoi faire fuir d’éventuels autres clubs intéressés…

Pub. le - MAJ le
