PSG : Lucas Chevalier n’impressionne pas vraiment Matvey Safonov…

Il n’y avait plus aucun doute quant à l’issue du cas Donnarumma, mais depuis hier, le divorce est enfin officiel. Quelques minutes avant l’émouvant message d’adieu du portier italien aux supporters du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a assumé publiquement son choix d’écarter « Gigio » au profit de Lucas Chevalier. « Ce sont des décisions difficiles, mais j’assume la responsabilité du choix qui a été fait. S’ils étaient faciles à prendre, n’importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin ».

Pour une fois, même si les conditions brutales du déclassement de Gianluigi Donnarumma surprennent, on ne peut pas reprocher au PSG d’avoir tranché dans le vif avec ses gardiens, pour ceux qui se souviennent de la telenovela entre Keylor Navas et le Transalpin en 2021 qui avait duré des mois et pourri la vie de Mauricio Pochettino. La décision de Luis Enrique reste difficile à digérer pour le clan Donnarumma, et notamment son agent, mais Paris est désormais tourné vers sa saison qui commence ce soir avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham.

Chevalier, un concurrent moins redouté ?

Pour cette rencontre, Lucas Chevalier sera sans doute titularisé dans les cages franciliennes. Arrivé dans la capitale avec l’assurance d’être le nouveau numéro 1 de Luis Enrique, l’ancien Lillois va désormais devoir faire ses preuves. Et de son côté, Matvey Safonov suit cette situation avec attention. Alors que la Russie s’interroge toujours sur l’avenir de son compatriote et que des doutes subsistent sur sa cohabitation avec l’Ukrainien Illia Zabarnyi, L’Équipe annonce que l’ex-gardien de Krasnodar, souvent annoncé partant (un intérêt de Galatasaray était évoqué) n’a pas l’intention de fuir. En clair, Safonov ne veut pas quitter le PSG.

Le média assure que le Russe reste déterminé à devenir le portier numéro 1 du club de la capitale et que seules deux conditions pourraient le faire partir : que le PSG le lui demande et qu’un grand club européen frappe à sa porte en lui offrant un statut de titulaire. Si la première condition est réalisable, la seconde l’est beaucoup moins. Et ce n’est pas tout. Bien décidé à glaner plus de temps de jeu que la saison dernière (17 matches, toutes compétitions confondues), Safonov ne voit pas vraiment Chevalier comme un concurrent redoutable. En effet, certaines voix autour du Russe ont confié au journal que le départ de Donnarumma rendrait la concurrence plus « facile ». Ambiance…