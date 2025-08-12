Gianluigi Donnarumma annonce son départ du PSG !

« Ce sont des décisions difficiles, mais j’assume la responsabilité du choix qui a été fait. Si elles étaient faciles à prendre, n’importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin ». Plus tôt dans la soirée, Luis Enrique confirmait aux journalistes de Sky Italia qu’il ne comptait pas sur Gigio Donnarumma pour la saison à venir.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses, à tel point que le principal concerné a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux dans lequel il confirme son départ à venir. « Aux supporters spéciaux de Paris, dès mon premier jour ici, j’ai tout donné — sur le terrain comme en dehors — pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé », a-t-il d’abord écrit, visiblement amer envers Luis Enrique.

Donnarumma l’a mauvaise

« J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, des nuits magiques, et de vous, qui m’avez fait sentir chez moi. À mes coéquipiers — ma deuxième famille — merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci, Paris », a ajouté l’Italien sur son compte Instagram.

Reste maintenant à savoir où rebondira l’ancien Milanais. Ces derniers jours, il a été question d’un vif intérêt anglais, venant des deux clubs de Manchester et de Chelsea notamment. Plus tôt dans la journée, on apprenait que son prix avait été fixé entre 20 et 30 millions d’euros par les décideurs parisiens. Le feuilleton de la fin du mercato est là !