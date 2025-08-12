Le PSG a fixé un prix de vente assez bas pour Gianluigi Donnarumma

Luis Enrique, Marquinhos et Nuno Mendes risquent de ne pas beaucoup parler du choc face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match du Paris Saint-Germain qui se tiendra ce soir à Udine. Sans surprise, le cas Donnarumma est sur toutes les lèvres et fait la une de l’actualité des champions d’Europe 2025. Déclassé brutalement et poussé vers la sortie après l’échec de sa prolongation, l’international italien doit désormais se trouver un point de chute.

La suite après cette publicité

S’il n’est pas exclu de le voir honorer sa dernière année de contrat, Gianluigi Donnarumma n’a quasiment aucun intérêt à rester à Paris, à un an d’une Coupe du Monde. « Gigio » sait que son statut de numéro 1 a très peu de chances d’être remis en cause au sein de la Nazionale, mais il ne peut se permettre de passer une saison sans jouer. D’autant que le prix demandé par les Rouge et Bleu à ses courtisans est très loin d’être prohibitif.

La suite après cette publicité

Un champion d’Europe disponible à un tarif accessible

Sky Italia assure que les champions de France réclameront entre 20 M€ et 30 M€ pour leur gardien. Un montant plus que raisonnable pour un portier international de 26 ans seulement sortant d’une saison 2024/2025 exceptionnelle, notamment en Ligue des Champions. Reste que les options ne sont pas forcément légion pour le vainqueur de l’Euro 2020 avec l’Italie. Dernièrement, l’intérêt de Chelsea et de Manchester United semble s’être refroidi.

En revanche, Manchester City serait à l’affût en cas de départ d’Ederson et l’idée d’un retour en Italie est évoquée ce matin dans la presse transalpine (Juventus, Inter). Une chose est sûre : un Donnarumma à ce prix-là est une très belle opportunité à saisir pour les formations intéressées. Cependant, il y a fort à parier que certains courtisans préféreront patienter jusqu’à la fin du mercato pour obtenir une ristourne, car Paris n’a aucun intérêt à faire rester son indésirable, surtout à un an du terme de son contrat.