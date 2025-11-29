OM - Toulouse : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille a la place de leader de Ligue 1 dans le viseur. Après la défaite du Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco plus tôt dans la journée (1-0), les Phocéens peuvent, en cas de succès contre Toulouse ce soir au Vélodrome, dépasser leur rival historique pour prendre la tête du championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi arrivent en pleine confiance après un carton plein contre Nice le week-end passé (1-5) et une victoire importante contre Newcastle en Ligue des Champions dans la semaine (2-1). De son côté, le Téfécé, qui joue le ventre mou, reste sur cinq journées sans victoires (trois matches nuls et deux défaites) dont un revers contre Angers la semaine passée (0-1). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h05.

Pour ce match, Roberto De Zerbi est privé de Gouiri, Medina, Murillo, Traore et Bakola et aligne un 4-2-3-1 avec Rulli dans les buts et une défense Weah, Pavard, Aguerd et Emerson. Angel Gomes accompagne Højbjerg devant la défense tandis que Greenwood, Nadir et Paixão forment la ligne derrière Aubameyang, auteur d’un doublé contre Newcastle cette semaine en Ligue des Champions, seul en pointe. En face, Carles Martinez Novell ne peut pas compter sur Gboho, Sauer, Schmidt, et Francis et aligne un 3-4-3 avec Restes dans les cages et une défense à trois McKenzie-Cresswell-Nicolaisen. Vossah et Casseres évolueront dans l’entre-jeu tandis que Sidibé et Methalie vont occuper les couloirs. Enfin, Dönnum et Magri tenteront d’alimenter Emersonn, en pointe.

OM : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Højbjerg, Gomes - Greenwood, Nadir, Paixão - Aubameyang

Toulouse FC : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Sidibé, Vossah, Casseres, Methalie - Dönnum, Emersonn, Magri