PSG : Gianluigi Donnarumma se fait recaler

Le Paris Saint-Germain est plutôt clair avec Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale ne l’a pas convoqué pour la Supercoupe d’Europe. Ce qui a d’ailleurs provoqué une énorme déception de la part de l’Italien et de son entourage. Un entourage qui doit lui trouver une porte de sortie, même si Gigio n’acceptera de s’en aller que si toutes les conditions sont réunies aussi bien sportivement qu’économiquement. Depuis hier, plusieurs médias évoquent un intérêt de Chelsea. Mais les Blues sont déjà pourvus à son poste et n’envisagent a priori pas de mouvement selon Fabrizio Romano.

L’intérêt de Manchester United existe également. Sauf que ce mardi, The Athletic révèle qu’un transfert du joueur de 26 ans chez les Red Devils ne devrait pas se concrétiser. Les pensionnaires d’Old Trafford ne feront signer un gardien qu’en cas de départ d’André Onana, qui veut rester et qui espère être apte pour la première journée de Premier League dimanche contre Arsenal. Une porte de sortie se referme donc pour le moment pour l’Italien.