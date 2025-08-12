Menu Rechercher
Commenter 28
Ligue 1

PSG : Gianluigi Donnarumma se fait recaler

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp

Le Paris Saint-Germain est plutôt clair avec Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale ne l’a pas convoqué pour la Supercoupe d’Europe. Ce qui a d’ailleurs provoqué une énorme déception de la part de l’Italien et de son entourage. Un entourage qui doit lui trouver une porte de sortie, même si Gigio n’acceptera de s’en aller que si toutes les conditions sont réunies aussi bien sportivement qu’économiquement. Depuis hier, plusieurs médias évoquent un intérêt de Chelsea. Mais les Blues sont déjà pourvus à son poste et n’envisagent a priori pas de mouvement selon Fabrizio Romano.

La suite après cette publicité

L’intérêt de Manchester United existe également. Sauf que ce mardi, The Athletic révèle qu’un transfert du joueur de 26 ans chez les Red Devils ne devrait pas se concrétiser. Les pensionnaires d’Old Trafford ne feront signer un gardien qu’en cas de départ d’André Onana, qui veut rester et qui espère être apte pour la première journée de Premier League dimanche contre Arsenal. Une porte de sortie se referme donc pour le moment pour l’Italien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Man United
Gianluigi Donnarumma

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Man United Logo Manchester United FC
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier