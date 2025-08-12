L’agent de Gianluigi Donnarumma cartonne le PSG !

En matière de football, le D-Day est associé au dernier jour du mercato. Mais ce 12 août restera lié à Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a confirmé son futur départ du PSG. Mis à l’écart par le club avec qui il n’a jamais réussi à trouver un accord contractuel pour prolonger son contrat au-delà de 2026, l’Italien s’entraîne à l’écart, attendant que son avenir soir réglé. Pendant que Lucas Chevalier s’apprête à prendre sa place dans le but parisien demain à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, l’ancien de l’AC Milan s’est trouvé une porte de sortie.

D’après les informations de L’Equipe, il a obtenu un accord avec Manchester City. Le club anglais doit désormais trouver un terrain d’entente avec son homologue parisien, ce qui ne devrait pas être très compliqué à obtenir. Le PSG demandera entre 20 et 30 M€ seulement, preuve que le portier doit absolument partir, ce qui désole son agent, Enzo Raiola au micro de Sky Sport Italia. «Le garçon est vraiment dégoûté pour ce qui s’est passé. Ces dix derniers jours risquent d’effacer quatre années passées ici. Je suis choqué par ce manque de respect, c’est un château qui s’est effondré.»

«Le PSG a changé les règles du jeu»

D’après lui, la direction parisienne est fautive et a tout fait pour faire partir le gardien de 26 ans. «Le PSG avait formulé des demandes différentes. Finalement, nous avons accepté une offre inférieure à son salaire actuel, car Gigio souhaitait rester. Ils ont ensuite changé les règles du jeu, déplore le fils de Mino Raiola. Nous avons interrompu les négociations pour reprendre contact après la finale de la Ligue des Champions. Nous avons reparlé avant la Coupe du Monde des Clubs et ils ont confirmé leur volonté de continuer. Ce qui s’est passé ces dix derniers jours était inattendu», poursuit-il, dépité.

Il se demande même si le club français a tout bien fait dans les règles et menace de poursuites. «Je comprends la nécessité d’engager un nouveau gardien, mais dégager Gigio après tout ce qu’il a fait pour le club, c’est un manque de respect flagrant que j’évaluerai ça avec mes avocats. Même si l’entraîneur a accepté, il travaille aussi pour le club et, avec mes avocats, nous souhaitons mieux comprendre sa position», affirme Raiolo pointant du doigt la responsabilité de Luis Enrique dans cette histoire. Ce dernier a soutenu le club et même expliqué face à la presse plus tôt dans la soirée ne plus vouloir de Donnarumma.

Le tacle à Luis Enrique

«Il y a encore un mois, nous parlions de prolongation», rembobine l’impresario qui ne comprend pas la suite des événements, comme sonné. «C’est étrange qu’en un mois, l’entraîneur ait changé d’avis sur Gigio en tant que joueur. C’est ce qui me désole le plus et me fait penser qu’au final, il valait mieux ne pas le prolonger.» Luis Enrique n’a jamais caché son amour modéré du gardien italien. Il préfère des remparts plus sûrs au pied, quitte à être moins performant sur leur ligne. Mais Donnarumma avait réussi à élever son niveau comme jamais ces derniers mois, à l’image de sa campagne de Ligue des Champions.

Le timing peut paraître étonnant. Son départ du PSG fera le bonheur d’un autre club, probablement Manchester City. Raiola confirme la possibilité de l’Angleterre, sans révéler quoi que ce soit de plus. «Peut-être que seule la Premier League peut satisfaire les exigences financières exagérées du club. Ils parlent de respect, mais à ce stade, le respect n’est peut-être pas que financier, peste-t-il. Il ne s’agit de trouver le meilleur pour Gigio. Même en termes d’image, nous devons prendre position pour comprendre comment gérer la situation avec le club.» Ce divorce va laisser des traces.