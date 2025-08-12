PSG : Gianluigi Donnarumma s’est déjà mis d’accord avec un club

Quelle soirée! Alors que Luis Enrique avait annoncé ne plus compter sur Gianluigi Donnarumma, le portier italien a vite publié un communiqué officiel sur son compte Instagram dans lequel il annonçait son départ : « aux supporters spéciaux de Paris, dès mon premier jour ici, j’ai tout donné — sur le terrain comme en dehors — pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé ».

Le coach du champion d’Europe en titre voulait un autre profil - Lucas Chevalier en l’occurrence - et Donnarumma est donc contraint de faire ses valises, non sans une certaine amertume envers son entraîneur. Et maintenant, une question se pose forcément : où est-ce que le portier de la sélection italienne va rebondir ? Et ce, alors qu’on s’approche du sprint final du mercato.

Direction la Premier League

Et voilà que L’Equipe indique que le gardien s’est déjà mis d’accord avec un club : Manchester City. L’intérêt des Skyblues pour l’ancien de l’AC Milan n’est pas nouveau, mais les choses ont bien avancé ces dernières heures. Un accord a même été trouvé autour d’un futur contrat avec la direction mancunienne, et le gardien a échangé avec l’entraîneur Pep Guardiola.

Le journal indique que le géant anglais souhaitait déjà enrôler Donnarumma l’été dernier, et l’occasion était trop belle cet été pour ne pas foncer sur lui. Pour rappel, la presse italienne indiquait un prix de vente situé entre 20 et 30 millions d’euros plus tôt dans la journée. Une place de numéro 1 attend l’Italien à l’Etihad Stadium, puisqu’Ederson devrait lui s’envoler vers Galatasaray. Affaire à suivre, mais le feuilleton est lancé !