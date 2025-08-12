PSG : Luis Enrique confirme qu’il ne veut plus de Gianluigi Donnarumma !

Demain soir, le Paris Saint-Germain lancera officiellement sa saison 2025/2026 avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Un choc qui se disputera à Udine, entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celle de la Ligue Europa, et qui promet du spectacle. Mais ce premier titre potentiel arrive dans un contexte un peu trouble du côté du Paris Saint-Germain. Entre l’affaire Donnarumma, les tensions liées au Ballon d’Or et les inquiétudes sur la cohabitation entre Zabarnyi et Safonov, on parle plus d’extra-sportif que de terrain côté parisien.

De quoi déstabiliser le groupe ? Réponse demain soir, mais pour l’instant, le Paris Saint-Germain fait logiquement office de grand favori pour cette rencontre, qui sera aussi la première de Lucas Chevalier dans les cages de sa nouvelle équipe. A la veille de cette rencontre face à l’écurie londonienne, Luis Enrique a pris la parole pour le média italien Sky Italia.

Luis Enrique assume totalement

Il a notamment expliqué que la décision d’écarter Donnarumma était prise par lui, et uniquement par lui, et qu’elle était motivée par des raisons sportives. « Gigio est l’un des meilleurs gardiens de but du monde et il est encore meilleur en tant que personne. Mais c’est la vie d’un footballeur de haut niveau, comme celle d’un entraîneur », a d’abord lancé l’entraîneur parisien.

« Ce sont des décisions difficiles, mais j’assume la responsabilité du choix qui a été fait. S’ils étaient faciles à prendre, n’importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin », a ajouté le tacticien ibérique. Vous l’aurez compris, Luis Enrique ne compte plus sur le gardien italien pour des raisons de compatibilité avec ce qu’il cherche pour son équipe. Certains observateurs ont par exemple souvent mis en avant le jeu au pied un peu moyen de Donnarumma, et c’est donc une première piste, plus qu’une question contractuelle. Reste à voir où rebondira Gigio, très convoité en Premier League notamment…