Équipe de France : Akliouche, Ekitike, Tolisso… Didier Deschamps justifie ses choix forts

Trois mois après leur troisième place obtenue lors du Final Four de Ligue des Nations aux dépens de l’Allemagne (0-2), l’équipe de France lance sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026 dès la semaine prochaine. Deux matchs piégeux attendent les Bleus : l’Ukraine à Wrocław (Pologne), le 5 septembre, puis l’Islande quatre jours plus tard au Parc des Princes. Didier Deschamps dévoilait ce mercredi sa liste, et elle contient quelques surprises.

La grande nouveauté réside évidemment en la présence de Maghnes Akliouche, appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France. À un an de la Coupe du Monde, le milieu offensif de 23 ans devrait finalement rester à Monaco, et pour le moment, son début de saison parle pour lui. «Maghnès Akliouche est plus un joueur de couloir. Il a fait une bonne saison avec Monaco, il a beaucoup de qualités techniques, il peut encore progresser dans l’efficacité mais il fait des choses intéressantes», a expliqué le sélectionneur tricolore.

Hugo Ekitike attendra

Candidat pour intégrer le groupe France, Hugo Ekitike n’a, lui, pas encore pu goûter à cette joie-là. Mais Didier Deschamps lui a ouvert la porte : «Hugo, on le suivait déjà à Francfort, il a fait une très bonne saison, tant mieux pour lui. C’est très bien qu’il soit efficace, mais il y a de la concurrence. Je ne vais pas accumuler les joueurs mais évidemment qu’il a le potentiel pour être en équipe de France.» Au cours de cette conférence de presse, Didier Deschamps a également affirmé que N’Golo Kanté était toujours sélectionnable, comme Corentin Tolisso, toujours pas de retour.

«Corentin Tolisso a fait une bonne saison, il est dégagé de ses ennuis physiques. On le suit même s’il a une position plus haute en club, où il est performant. On est attentifs. Il a un vécu, une expérience et je suis déjà content de le voir performant. Pour la suite, on verra, mais il y a aussi beaucoup de monde, dont un joueur de retour qui n’a pas encore repris», a-t-il souri, en faisant allusion à Paul Pogba. Au milieu, Adrien Rabiot a en revanche bien été appelé malgré sa situation très incertaine à l’OM.

Rabiot rappelé

«Il a fait sa préparation avec des matchs amicaux, son premier match, il s‘est passé ce qu’il s’est passé, ce n’est pas une situation facile pour lui, je ne sais pas ce qui va se passer d’ici lundi. La seule chose que je sais, c’est que lundi, ce sera réglé, je ne sais pas dans quel sens, mais sa situation sera claire. Touché ? Forcément, ce sont des choses jamais faciles à gérer quand ça prend une ampleur médiatique avec différentes personnes qui peuvent s’exprimer… Je ne dis pas qui a raison ou qui a tort, j’ai discuté avec lui, je sais ce qu’il m’a dit, je tiens à Adrien par rapport à ce qu’il fait, ce qu’il est capable de faire, c’était important pour moi de savoir dans quel état d’esprit il était par rapport aux deux matchs très importants.»

Deschamps a également fait le choix de rappeler Lucas Hernandez, comme en juin. Il a évoqué une question «de repères», et loué la polyvalence de son joueur, capable de jouer dans l’axe, mais aussi de dépanner à gauche. Concernant Giroud, DD a bien confirmé que la retraite de son joueur était définitive. L’absence de Randal Kolo Muani résulte, elle, de sa situation de lofteur au PSG. Concernant celle de Warren Zaïre-Emery, le Bayonnais a indique "ne pas être inquiet", et qu’il avait "tout pour lui".