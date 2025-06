Ligue des Nations : les Bleus s’offrent l’Allemagne et terminent sur une bonne note

Privé de finale après avoir été surclassé par l’Espagne en demi-finale, les Bleus devaient montrer un meilleur visage contre l’Allemagne - éliminé par le Portugal - dans une petite finale entre perdants. Et pour ce match sans enjeu, mais avec beaucoup d’intérêt pour la suite, Didier Deschamps a offert une première sélection à Badé, associé à L. Hernandez. Cherki était également titulaire pour la première fois, aux côtés de Kolo Muani, Thuram et Mbappé. Aussi dans un 4-2-3-1 en face, Gross et Goretzka étaient associés, derrière Füllkrug, soutenu par Wirtz.

Le début de match allait en sens unique et l’Allemagne faisait forte impression devant le public de Stuttgart, obligeant Maignan à sortir le grand jeu d’entrée, devant Wirtz (2e). Avant que Digne ne sauve in extremis les Bleus de la tête devant Adeyemi (5e), avant d’être stoppé par Maignan (6e). Les Bleus avaient laissé passer l’orage, mais étaient encore dominés par une Mannschaft de qualité, qui trouvait le poteau grâce à Wirtz (37e). Seule la finition manquait pour les hommes de Nagelsmann.

L’Allemagne a lâché

Mais à force de rater, l’Allemagne se découvrait et offrait enfin des possibilités aux Bleus. Et sur la première action construite de Tchouaméni, Mbappé était trouvé et pouvait enrouler pour ouvrir le score (1-0, 45e). Mieux en deuxième période avec un Cherki omniprésent, les Bleus ont manqué de faire le break avec un duel manqué par Mbappé (47e) et un poteau trouvé par Thuram (59e). Plus rassurants, les tricolores restaient sous la menace d’une égalisation et manquaient de justesse dans les choix offensifs.

Les entrées de Koné, Doué et Olise ont fait également du bien. Mais il fallait attendre la fin de match pour voir l’Allemagne complètement s’écrouler et offrir le deuxième but aux Bleus grâce à une grosse erreur défensive permettant à Mbappé de partir seul devant le but et servir Olise, pour son deuxième but avec la France (2-0, 86e). Sans briller, l’équipe de France s’impose donc et s’offre une troisième place anecdotique en Ligue des Nations avant d’entamer les qualifications pour le Mondial 2026.