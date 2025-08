Revivez la courte défaite de l’OL sur la pelouse du Bayern (2-1)

Fin de ce live commenté

Merci d’avoir suivi ce match à nos côtés, très bonne fin de journée à toutes et à tous.

La suite après cette publicité

FIN DU MATCH

C’est terminé, l’OL s’incline 2-1 sur la pelouse du Bayern Munich. Une belle prestation des Lyonnais qui ont malheureusement craqué par deux fois en début de seconde période, Olise a marqué un doublé. Les Gones se sont toutefois procurés de belles occasions avec une jeune génération prometteuse et une réduction du score en fin de match. Une défaite certes, mais un contenu à retenir pour Paulo Fonseca.

90e - Vilaine faute de Matic qui est logiquement sanctionné d’un carton jaune.

La suite après cette publicité

89e - Gros pressing du Bayern avec plusieurs joueurs dans la surface de l’OL, attention à ne pas commettre d’erreur.

88e - Une nouvelle intervention précieuse de Patouillet qui repousse une tentative de Luis Diaz.

La suite après cette publicité

86e - Gomes Rodriguez est trouvé côté gauche dans la surface, il tente sa chance mais il est rapidement contré par Tah.

84e - Les Lyonnais ont retrouvé de la confiance, l’égalisation semble possible dans cette fin de match.

La suite après cette publicité

82e - Le but de l’espoir pour l’OL ! (2-1)

Alejandro Gomes Rodriguez est servi dans la surface, il se jette et tacle puissamment le ballon. Le tir de l’attaquant est précis, cela termine au fond des filets et l’OL réduit l’écart.

81e - C’est l’heure des changements pour l’OL. On changement plus de la moitié du onze d’un coup.

80e - Belle parade de Patouillet qui empêche le 3-0 ! Les portiers de l’OL auront été solides aujourd’hui.

77e - Le poteau pour Mikautadze ! Frappe précise et puissante du Géorgien qui termine malheureusement sur le montant droit.

76e - Nous sommes entrés dans le dernier quart d’heure de ce match, Lyon tient le ballon mais le Bayern maitrise totalement son sujet.

74e - Changement dans le but lyonnais avec l’entrée de Patouillet qui prend la place de Descamps.

72e - Merah tente de s’introduire dans la surface bavaroise mais il est physiquement dominé par Tah qui récupère le ballon.

70e - Ce match devient fou, les deux équipes laissent beaucoup d’espaces, aux Lyonnais d’en profiter et de vite réduire l’écart.

68e - Kumbedi perd son duel face à Urbig ! Le latéral droit se retrouve en position de marquer mais son tir du droit est superbement sorti par le portier.

67e - Descamps remporte un nouveau duel face à Luis Diaz, une parade importante qui empêche le 3-0.

66e - Les Lyonnais sont coupés en deux désormais, on tente le tout pour le tout mais cela implique de prendre beaucoup de risques.

64e - Les Gones sont au bord de la rupture, les problèmes défensifs sont partout.

62e - Le Bayern double la mise !

Le doublé pour Olise ! Le Français est trouvé dans une bonne position dans la surface. Il protège bien son ballon avant de croiser un tir soudain qui laisse Descamps sur les talons.

61e - Très bon travail de Mathys de Carvalho qui parvient ensuite à centrer, le ballon roule devant le but sans trouver preneur.

60e - Nous sommes à l’heure de jeu, Lyon commence à souffrir, les Bavarois vont tenter de faire le break le plus rapidement possible.

58e - Le Bayern est en gestion, on cherche à faire sortir le bloc lyonnais.

56e - Très bonne accélération de Moreira côté gauche, il est ensuite gêné par Laimer et ne parvient pas à mettre de la puissance dans sa frappe.

55e - Les Lyonnais sont en souffrance, ils n’arrivent pas à ressortir le ballon et sont acculés dans leurs 30 derniers mètres.

53e - Le Bayern ouvre le score !

Michael Olise ne tremble pas au moment de marquer sur pénalty, il croise parfaitement sa frappe et Descamps est trop court.

51e - Pénalty pour le Bayern !

Clinton Mata tient le maillot de Luis Diaz qui s’écroule au sol dans la surface, l’arbitre indique sans hésiter le point de pénalty.

50e - Accélération d’Olise côté droit, le Français centre ensuite du droit en retrait et ne trouve aucun partenaire.

49e - Marquage un peu laxiste de la défense lyonnaise à la suite d’un coup franc tiré par Olis côté gauche. Fort heureusement, Tah manque complètement sa reprise.

48e - Descamps s’impose face à Diaz ! Le Colombien est mis sur orbite par Laimer côté gauche, il croise ensuite un tir que le portier de l’OL repousse.

47e - Un changement côté OL : Tolisso a cédé sa place à Mathys de Carvalho.

46e - C’est reparti !

Début de la seconde période entre le Bayern Munich et l’OL. A noter que Vincent Kompany a changé toute son équipe pour démarrer ce deuxième acte. On retrouve notamment Gnabry, Olise ou encore Luis Diaz pour sa grande première sous ses nouvelles couleurs.

MI-TEMPS

C’est la pause, pas de but entre la Bayern Munich et l’OL à l’issue de ce premier acte (0-0). Un match intéressant entre deux formations qui jouent à des niveaux similaires. Il ne manque qu’un but pour lancer cette rencontre, les Lyonnais ont proposé un contenu de qualité lors de ce premier acte.

44e - Très bonne défense de Kumbedi qui remporte son duel face à Coman avec une belle autorité, il récupère également le ballon.

42e - Maitland-Niles manque son renversement de jeu vers la gauche, dommage car c’était une belle opportunité de mettre le Bayern en danger.

40e - Coman tente de filer dans le dos de la défense de l’OL. Heureusement pour les Gones, l’international tricolore manque son contrôle et le cuir échoue en sortie de but.

38e - Frappe lointaine, soudaine et puissante de Mikautadze. Le tir du Géorgien termine au pied du montant gauche du Neuer qui était sur la trajectoire.

37e - Coup franc côté gauche pour le Bayern, le ballon part très haut et termine dans les gants du très attentif Descamps.

36e - Coman sème la panique dans la surface de l’OL, il centre ensuite en retrait et ne trouve aucun partenaire.

35e - Centre côté gauche à destination de Kane dans la surface lyonnaise, l’attaquant fait faut sur Niakhaté, il est logiquement réprimandé.

33e - Les Gones poussent mais pour le moment sans aucune réussite, toujours pas de réelle occasion de but pour les joueurs de Paulo Fonseca.

31e - Bonne présence défensive de Niakhaté qui dégage un ballon dangereux qui trainait dans la surface pas loin de Kane.

30e - Accélération de Kumbedi côté droit qui part en contre attaque, il est ensuite stoppé par le retour de Goretzka.

29e - Phase de possession et de construction de l’OL. Cela se passe toutefois au niveau de la ligne médiane, les Bavarois ne sont pas embêtés.

27e - Goretzka est au sol après un choc à la tête, il se relève rapidement et sans aucune difficulté apparente.

25e - Le tempo est bien descendu sur la pelouse, le niveau technique n’est pour le moment pas incroyable.

23e - Nous sommes à la moitié de cette période, l’OL tente de poser son jeu face à des Bavarois qui reculent.

21e - Mikautadze est trouvé à droite et renverse à gauche pour Moreira, ce dernier temporise et prend sa chance mais Neuer bloque facilement.

21e - Erreur de Maitland-Niles qui perd le ballon face à Coman, le Français prend ensuite sa chance dans la surface mais il est rapidement contré.

20e - Tentative de Coman depuis la gauche, un geste très osé et un ballon qui n’est d’aucun danger pour Descamps.

19e - Karl est servi dans la surface de l’OL, le jeune ailier manque sa prise de balle et l’arrière garde rhodanienne peut ensuite renvoyer le danger.

18e - Belle initiative de Moreira côté gauche. Il prend de la vitesse et rentre dans la surface allemande, il tente ensuite une frappe qui passe largement à droite de la cage.

16e - Kane prend sa chance sur un coup franc bien placé dans l’axe. Le tir de l’Anglais passe le mur mais fuit nettement le cadre.

14e - La situation météo se complique ici en Bavière, la pluie tombe avec une très lourde intensité.

11e - Dix premières minutes pour le moment équilibrées, les deux formations sont en rodage et se mettent dans le rythme.

9e - Lyon tente de poser le jeu dans la partie de terrain allemande, c’est une bonne chose de montrer sa présence à l’adversaire très tôt dans ce match.

7e - Karl est alerté côté droit tout près de la surface de l’OL, Moreira lit bien la situation et intercepte la balle.

6e - Bel appel de Tolisso dans le dos de la défense bavaroise. Le champion du monde est visé mais ensuite devancé par le bon retour défensif de Kim.

5e - L’OL est pour le moment en rodage, les Gones sont gênés par le pressing haut et intense des locaux.

4e - Percée de Guerreiro dans l’axe, il cherche Kane mais sa passe est coupée par Mata.

2e - Les joueurs du Bayern commencent avec une longue phase de possession, un schéma de jeu que l’on verra souvent aujourd’hui.

1ère - C’est parti !

Début de ce match entre le Bayern et l’OL, les Allemands débutent avec le ballon.

15h39 - Début du match imminent

Les 22 acteurs viennent d’entrer sur la pelouse, le coup d’envoi de cette partie sera donné dans quelques instants.

15h25 - Coup d’envoi retardé

Le début du match sera donné avec 10 minutes de retard, le car des Bavarois a été bloqué sur la route menant au stade par un accident.

15h20 - Les derniers face à face entre les deux équipes

15h10 - L’OL veut se tester

Sérieux depuis le début de leur préparation, les Lyonnais affrontent aujourd’hui un cador européen. Un test grandeur nature pour cette équipe jeune et en reconstruction.

15h - La composition du Bayern

14h50 - La composition de l’OL

14h40 - Le vestiaire lyonnais est prêt

14h30 - Bonjour et bienvenue

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match amical de préparation entre le Bayern Munich et l’OL. Le coup d’envoi de cette partie est prévu à 15h30.