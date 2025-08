Amical : l’OM tenu en échec par Séville pour le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang !

L’Olympique de Marseille poursuivait, ce samedi soir, sa préparation estivale. Tenu en échec (1-1) par Valence il y a quelques jours après deux victoires contre l’Excelsior Maassluis (5-0) et Girona (2-0) mais également un match nul (1-1) face à Charleroi, le club olympien recevait le Séville FC à l’Orange Vélodrome. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi alignait un 4-3-3 avec Rulli dans les buts. Devant l’Argentin, Murillo, Balerdi, Medina et Garcia formaient la défense alors que Gomes et Hojbjerg accompagnaient Rabiot dans l’entrejeu. En attaque et en attendant les grands débuts de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, Gouiri était lui entouré du duo Greenwood-Rowe.

Greenwood sur sa lancée

Déterminés pour leur retour dans l’enceinte marseillaise, les Phocéens se montraient d’ailleurs rapidement dangereux face au 4-2-3-1 des Sévillans. Fort d’un gros pressing, l’OM manquait cependant de précision dans le dernier geste. Une emprise qui était toutefois récompensée peu avant la fin de la première demi-heure de jeu. Trouvé sur la droite, Murillo prenait le temps de placer un centre parfait pour Greenwood, qui concluait d’une tête plongeante hors de portée de Nyland, battu sur sa gauche (1-0, 25e). Idéalement lancés et positionnés haut sur le terrain, les coéquipiers de Gomes continuaient de poser beaucoup de problèmes à la formation andalouse.

Malheuresement pour le dernier 2e de Ligue 1, Séville allait finalement frapper sur l’une de ses seules occasions au cours du premier acte. Servi en profondeur, Lukebakio profitait de l’espace laissé pour servir Sow en retrait. Pas attaqué, ce dernier plaçait alors une magnifique frappe du pied droit dans la lucarne opposée de Rulli (1-1, 36e). Surpris mais loin d’être résigné, l’OM repartait à l’attaque dans la foulée et Gouiri, trouvé par Rabiot, était tout proche de redonner l’avantage aux siens (38e). Juste avant la pause, Hojbjerg, servi par Rowe, se procurait lui aussi une très grosse occasion mais sa tête était parfaitement détournée par Nyland (45+2e).

Des recrues déjà inspirées, Aubameyang a fait ses grands débuts

Au retour des vestiaires, RDZ lançait CJ Egan-Riley en lieu et place de Murillo et la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Toujours aussi dominateur et porté par un Angel Gomes très juste dans l’entrejeu, l’OM se signalait à nouveau sur les cages andalouses mais Rowe ne cadrait pas sa frappe (50e). Dans la foulée, les Marseillais se faisaient cependant une grosse frayeur sur une sortie douteuse de Rulli mais Balerdi et Egan-Riley repoussaient in-extremis (51e). Malgré ce petit rappel à l’ordre, Marseille poursuivait son entreprise et se montrait encore menaçant sur les buts de Nyland. Trouvé à l’entrée de la surface, Rowe percutait mais voyait sa tentative détournée au dernier moment (59e).

Soucieux de l’état de forme de ses troupes, De Zerbi procédait ensuite à un large turnover avec les entrées de Bakola, Nadir, Vaz, Cornelius ou encore Jeffrey de Lange. Autant de changements qui ne perturbaient cependant pas les Olympiens, toujours très offensifs à l’instar d’un nouveau mouvement initié par Vaz (69e). Malgré un manque de réussite, l’Orange Vélodrome allait pourtant s’embraser quand le speaker du stade annonçait l’entrée en jeu d’Aubameyang, de retour à Marseille après une pige en Arabie saoudite (70e). Le Gabonais ne tardait d’ailleurs pas à s’illustrer mais manquait de lucidité malgré une ouverture parfaite de Rabiot.

Dans le dernier quart d’heure, Rabiot et Greenwood cédaient leur place à Maupay et Harit. Malgré ces deux ultimes changements, le tableau d’affichage n’évoluait plus et l’OM, bien que dominateur, concédait donc un nouveau match nul (1-1). Un match qui aura toutefois permis d’entrevoir quelques belles promesses à l’image de Greenwood, toujours aussi performant, Medina, Gomes ou encore le jeune Bakola, très actif lors de son entrée en jeu. Place désormais à l’ultime match amical, le 9 août prochain face à Aston Villa, avant de retrouver le Stade Rennais, le 15 août, pour la première journée de Ligue 1.