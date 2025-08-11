Ligue 1
L’OL boucle encore une arrivée
On n’arrête plus l’OL cet été. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium multiplient les renforts. Le prochain sera Adam Karabec. Ce lundi soir, Sky Germany assure qu’un accord total a été trouvé entre les Gones et le Sparta Prague pour un prêt avec option d’achat de 3,5 M€.
Le milieu offensif de 22 ans, capable de jouer aussi sur l’aile droite, est en route pour Lyon et va même passer sa visite médicale demain. Une recrue qui sera la bienvenue pour Paulo Fonseca à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.
