Carlo Ancelotti veut remporter la Coupe du Monde avec le Brésil

Devenu sélectionneur du Brésil l’année dernière, Carlo Ancelotti a été investi d’une grande mission. Alors que la Selecao n’a plus remporté de Mondial depuis 2002, le coach italien est attendu pour ramener la 6e étoile qui manque tant aux Brésiliens. Pouvant s’appuyer sur une jeune génération talentueuse, l’ancien entraîneur du PSG et du Real Madrid se sait attendu au tournant. Pourtant, il est confiant et motivé à l’idée de briguer la Coupe du monde avec le Brésil comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à Marca ce lundi :

La suite après cette publicité

«Une sixième Coupe du Monde ? Ils le réclament depuis longtemps. Ce n’est pas seulement un objectif, c’est aussi une source de motivation. Les gens m’accueillent très bien ici, je suis très respecté et ils m’apprécient beaucoup. L’ambiance au Brésil est imprégnée de football, très passionnée, les gens sont très attachés à ce sport. C’est un pays joyeux et gai, plein de gens formidables. (…) Établir la liste n’est pas chose facile car les options sont nombreuses, surtout en attaque, où le choix est vaste. Un peu moins au milieu et en défense, mais nous avons la possibilité de sélectionner les joueurs les plus adaptés pour les prochains matchs amicaux et la Coupe du Monde.»