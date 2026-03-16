PSG : la mise au point d’Ousmane Dembélé après sa sortie polémique

Mardi soir, le Paris Saint-Germain affrontera Chelsea en 8e de finale retour de C1. Après leur succès probant au match aller au Parc des Princes (5-2), les Parisiens de Luis Enrique auront à cœur de rééditer la même prestation pour accéder, une nouvelle fois, aux quarts de finale de la compétition et se rapprocher encore plus de l’objectif du back-to-back. Une rencontre à laquelle Ousmane Dembélé, auteur du deuxième but parisien, débutera à coup sûr en tant que titulaire. Vingt-quatre heures avant ce choc, le joueur de 28 ans s’est par ailleurs arrêté à l’auditorium de Stamford Bridge pour répondre aux questions des journalistes.

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Le numéro 10 parisien a notamment été interrogé sur les déclarations qu’il avait pu tenir à la suite du troisième revers du PSG en championnat cette saison, sur la pelouse de Rennes en Ligue 1 (3-1), le 13 février dernier. À la sortie d’une prestation poussive de la part de ses partenaires, le Ballon d’Or 2025 avait tiré la sonnette d’alarme. « Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même… », avait-il notamment lâché au micro de Ligue 1+.

« Ça a porté ses fruits »

Relancé à ce sujet d’entrée dans cette conférence de presse, un mois après, Dembélé a affirmé n’éprouver aucun regret. « Non, je ne regrette pas du tout. Comme je t’ai dit, je pense qu’il n’y a que comme ça que le Paris Saint-Germain peut gagner. Et après, c’était une petite phrase pour toute l’équipe et je pense que ça a porté ses fruits, a-t-il indiqué dans un premier temps. Ce n’est pas qu’ils sont moins individualistes. Je pense qu’il y a certains matchs où on pouvait faire la passe aux gens les mieux placés. Mais ça s’est réglé très très vite, il n’y a pas eu de disputes dans le vestiaire. On s’est dits aussi les choses, donc tout s’est bien passé. C’est des joueurs, un groupe intelligent, alors on se tire tous vers le haut et, comme je l’ai dit, on met le PSG devant. »

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Également sondé sur son rôle de leader, l’international français (57 sélections) a tenu à assumer pleinement ses responsabilités au sein du vestiaire parisien. « J’essaye de donner des conseils et le coach nous dit d’être des leaders. D’être professionnel, de montrer l’exemple. J’ai 28 ans et j’essaye de montrer même aux plus jeunes, il faut être professionnel et bien le montrer au groupe. » Plus mature et incontournable dans le dispositif de Luis Enrique, Ousmane Dembélé entend surtout continuer à tirer ses coéquipiers vers le haut. Il devra le faire demain soir pour permettre au PSG de rallier les quarts de finale de cette C1.

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