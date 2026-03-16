Brésil : Carlo Ancelotti justifie le choix Endrick

Avant d’affronter la France et la Croatie durant ce rassemblement du mois de mars, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour ces deux matches amicaux de prestige, en vue de se préparer au Mondial 2026. Le manager brésilien a fait des choix forts en écartant notamment Neymar et en convoquant huit nouveaux noms par rapport aux précédentes listes. Parmi eux, Endrick, de retour en forme avec l’Olympique Lyonnais, a été rappelé. Un choix justifié par le Mister, qui compte sur l’attaquant rhodanien.

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«Lorsque nous appelons de nouveaux joueurs, ce n’est pas pour voir comment ils se comportent sur le terrain, cela, nous le savons déjà. Nous évaluons tout le monde. Sur le plan technique, mais aussi en termes de personnalité, je veux en savoir plus. Il y a aussi des joueurs qui méritent d’être là, car ils réalisent de bonnes performances dans leur championnat, comme Endrick, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, Ibañez et aussi Bremer», a lâché Carlo Ancelotti, qui affrontera les Bleus jeudi 26 mars prochain.