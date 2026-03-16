Brésil : Carlo Ancelotti attend déjà le retour de Rodrygo

Touché gravement au genou droit depuis début mars, Rodrygo est forfait pour le reste de la saison avec le Real Madrid et le Brésil. Le joueur de 25 ans manquera donc la prochaine Coupe du Monde en terre américaine l’été prochain. Une tuile pour son sélectionneur et ex-entraîneur chez les Merengues, Carlo Ancelotti. Après l’annonce de la liste de la Seleçao pour les derniers matchs de préparation avant ce Mondial, le technicien italien a été interrogé sur l’absence de longue durée de l’ancien joueur de Santos et a indiqué qu’il avait déjà hâte de pouvoir à nouveau compter sur lui.

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« Rodrygo a subi une blessure grave, importante, qui l’empêche de disputer la Coupe du monde. C’est dommage, mais je pense que ce genre de situation arrive dans la carrière d’un joueur. Il aura l’occasion de disputer une autre Coupe du monde et de montrer ses qualités, comme il l’a fait jusqu’à présent. Je lui ai parlé, il est serein, motivé, l’opération s’est bien passée. Il a hâte de soutenir la Seleção, il est proche de nous et nous lui souhaitons tout le meilleur. Qu’il se remette vite, car la Seleção l’attend pour la prochaine Coupe du monde », a-t-il indiqué devant les journalistes.