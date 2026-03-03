Le Real Madrid annonce une rupture du ligament croisé pour Rodrygo

Le Real Madrid vient d’officialiser la terrible nouvelle autour de Rodrygo. Entré en jeu lundi à la 55e minute lors de la rencontre de Liga face à Getafe (0-1), le Brésilien a terminé le match en se plaignant de douleurs au genou droit. Les examens médicaux réalisés ce mardi ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe, mettant ainsi fin à la saison du joueur de 25 ans et officialisant son forfait pour la Coupe du Monde 2026.

« Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite ont été diagnostiquées », vient de communiquer le club merengue. Selon la presse espagnole, Rodrygo devrait être absent dix mois.