Real Madrid : la presse espagnole annonce le forfait de Rodrygo pour la Coupe du Monde 2026 !

Les semaines passent et le Real Madrid peine à sortir la tête de l’eau. Toujours engagé en Ligue des Champions et dans la course au titre en Liga, le club merengue est toujours en crise après sa débâcle contre Getafe, au Santiago Bernabéu (0-1). De quoi remettre en question le bilan d’Alvaro Arbeloa, qui peine à faire mieux que Xabi Alonso depuis sa succession en janvier dernier. Mais il ne s’agit pas que d’une crise de résultat, puisque le vestiaire du Real Madrid serait également au plus mal.

10 joueurs absents contre le Celta de Vigo

Ce mardi matin, les médias espagnols faisaient part d’une profonde tristesse au sein de la Casa Blanca sur la situation sportive actuelle, jusqu’à évoquer des tensions dans le vestiaire : «si quelqu’un élève la voix ou attire l’attention d’un autre sur quelque chose, cette personne se met en colère et s’emporte… et une dispute éclate», assurait El Chiringuito. Mais les hommes d’Alvaro Arbeloa vont devoir vite se réveiller, car un match crucial les attend dès vendredi, contre le Celta de Vigo, où la victoire sera obligatoire. Mais là aussi, le technicien merengue est face à un très sérieux problème.

Conséquence de la frustration lors du derby contre Getafe, Dean Huijsen et Alvaro Carreras ont écopé d’un carton jaune et seront donc suspendus pour la 26e journée de Liga, à l’instar de Franco Mastontuono qui a pris rouge après avoir disjoncté en fin de match. Trois suspensions qui n’arrangent rien aux problèmes physiques puisque le cas Kylian Mbappé est loin d’être réglé et le Français est d’ores et déjà annoncé forfait pour vendredi. Tout comme Jude Bellingham et Eder Militao, encore souffrants. Absents contre Getafe, Raul Asencio, Eduardo Camavinga et Dani Ceballos sont également incertains. David Alaba, sorti peu après la pause, est, lui aussi, menacé pour affronter l’équipe celte.

Rodrygo absent pour la Coupe du monde ?

Mais dernièrement, Marca a informé que Rodrygo risquait une sérieuse blessure. Entré en jeu à la 55e minute, l’ailier brésilien a terminé la rencontre en se sentant mal et a été examiné par le staff médical dans les vestiaires. Rodrygo a porté la main à son genou droit, où il a commencé à ressentir une gêne. Ce mardi, il passait des examens médicaux et la presse madrilène indique qu’il est possiblement victime d’une blessure grave. Son forfait est d’ores et déjà acté pour la rencontre contre Vigo, lui qui revenait de blessure après cinq matches sans jouer.

«Il y a beaucoup de pessimisme, Rodrygo pourrait être victime d’une rupture des ligaments croisés», ajoute El Chiringuito. Son forfait jusqu’à la fin de saison et un forfait au Mondial 2026 sont même actés selon Marca. Une hécatombe d’absents pour Alvaro Arbeloa, qui devra encore bricoler pour l’emporter, car il ne disposera plus que de Vinicius et Gonzalo Garcia comme attaquants. Une terrible nouvelle qui s’ajoute aux problèmes du Real Madrid, car, en cas de nouveau revers, le FC Barcelone pourrait s’envoler avec sept points d’avance en tête.