Liga : le Real Madrid enchaîne avec un deuxième revers de suite contre Getafe

C’était un match sous haute tension pour le Real Madrid ce lundi soir. Alors que le FC Barcelone s’était imposé avec brio ce samedi face à Villarreal (3-1) grâce à un triplé de Lamine Yamal, les Merengues se devaient de l’emporter pour ne pas perdre de vue les Catalans dans la course au titre. Face à Getafe, les hommes d’Alvaro Arbeloa étaient privés de nombreux cadres. En tête de liste, Kylian Mbappé, touché par une entorse du genou comme l’a indiqué le club madrilène ce lundi dans un communiqué. Pour pallier à ces absences, Arbeloa décidait d’aligner une équipe remaniée offensivement et a même titularisé le jeune Thiago Pitarch, âgé de 18 ans. D’entrée, face à ses supporters, le Real a confisqué le ballon à ses adversaires.

La suite après cette publicité

Mais voilà, face à une équipe de Getafe réputée pour hacher le jeu avec de nombreuses fautes et pour sa solidité défensive, les locaux ont eu beaucoup de mal à déployer leurs actions. La première grosse occasion a eu lieu à la 13e minute. Réussissant à se défaire de la défense adverse, Vinicius a buté sur David Soria qui a réalisé une énorme parade du pied (13e). Le gardien de Getafe était également vigilant sur une tentative osée de Güler (26e) et Getafe était, dans leur style habituel, solide défensivement face à des Madrilènes qui ont tout remis sur Vinicius ce lundi soir. Mais c’est alors que le Real Madrid a été surpris juste avant la pause. Sur l’une de ses premières vraies incursions aux abords de la surface adverse, l’autre club de Madrid a ouvert le score.

Le bijou de Satriano climatise le Bernabeu

Profitant d’une remise de la tête, Martin Satriano a nettoyé la lucarne de Thibaut Courtois d’une superbe reprise de volée en première intention. En moins d’un an, il est le deuxième attaquant passé par l’OL à avoir marqué un but fou sur reprise de volée au Bernabeu après Georges Mikautadze lors de la première partie de saison. Sonnés, les Madrilènes sont rentrés aux vestiaires sous la bronca de leurs supporters. Au retour des vestiaires, le Real a montré une légère réaction. Avec un Vinicius trop esseulé et un manque de liant entre l’attaque et le milieu, le Real n’a pas eu la qualité nécessaire pour se montrer réellement menaçant. Les entrées de Mastantuono et Rodrygo après l’heure de jeu ont sonné la révolte. Revenant d’une longue blessure, le Brésilien a failli offrir l’égalisation à Carvajal mais ce dernier était trop court (79e).

La suite après cette publicité

Et malgré d’ultimes banderilles de Mastantuono (90e), le Real Madrid a réalisé une prestation assez ridicule et n’a pas réussi à inscrire le moindre but face à Getafe. Pire, cette défaite face à une équipe modeste de Getafe, qui a joué comme elle sait le faire entre abnégation et provocation, risque de mettre un coup derrière la tête aux Madrilènes. Signe de cette frustration, Franco Mastantuono a été expulsé après avoir visiblement insulté l’arbitre en mettant la main derrière sa bouche (90+5e). En face, Getafe a été réduit à dix pour un deuxième carton jaune de Liso (90+6e). Après Osasuna, le Real Madrid concède une deuxième défaite de rang en championnat et est désormais relégué à quatre points du Barça, solide leader. Il faudra faire mieux à Vigo ce vendredi. De son côté, Getafe s’offre un succès de prestige et grimpe à la 11e place.