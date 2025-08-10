Menu Rechercher
Séville et le Bayer Leverkusen discutent pour Loïc Badé

Pas plus tard que cette semaine, nous vous informions de l’intérêt concret de Bournemouth, de Sunderland et de Leverkusen dans le dossier Loïc Badé. Auteur d’une belle saison sur le plan individuel avec Séville (33 matches toutes compétitions confonfues), l’ancien défenseur de Lens a même été récompensé par une convocation lors du Final Four de la Ligue des Nations avec les Bleus au mois de juin. Il s’était d’ailleurs montré à son avantage lors du match pour la 3e place remporté contre l’Allemagne (0-2).

🚨Sevilla 🇪🇸and Bayer 🇩🇪 have initiated preliminary discussions for Loïc Badé (👋@fabrizioromano)

✅The 🇫🇷 defender is open to the idea of playing for Leverkusen, a club qualified for the CL

🎯Sunderland still very hot

💰Sevilla is demanding €35 million
🚨ça bouge pour Loïc Badé

❌Seville 🇪🇸 et Bournemouth 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 avaient trouvé un accord pour un transfert à 30 M€ mais le joueur a refusé de rejoindre le club anglais

⚠️Sunderland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 veut toujours le faire et en a fait sa priorité défensive

❗️le Bayer Leverkusen 🇩🇪 est chaud aussi

🔥Caliente

Des belles prestations qui ont donc poussé Leverkusen à passer la vitesse supérieure, alors qu’un accord avait été trouvé entre les Cherries et Séville pour un transfert d’environ 30 M€ ces derniers jours. Selon nos informations, le club allemand mène désormais des discussions avec son homologue espagnol afin de boucler l’opération. Le défenseur de 25 ans est séduit par l’idée de rejoindre Leverkusen, qui jouera la Ligue des Champions lors de la saison à venir. Aujourd’hui, les Rojiblancos réclament néanmoins 35 millions d’euros pour leur défenseur, acheté pour 12 en 2023. Sunderland, qui avait fait de Badé une priorité en défense, est toujours sur le coup aussi.

Liga
Bundesliga
Séville
Leverkusen
Loïc Badé

