Premier League

Chelsea et Liverpool dans une bataille juridique autour de Rio Ngumoha

Par Aurélien Macedo
1 min.
Rio Ngumoha avec Liverpool @Maxppp
Newcastle 2-3 Liverpool

Nouveau grand talent de Liverpool et du football anglais, Rio Ngumoha (16 ans) affole son monde. L’ailier des Reds a marqué le but de la victoire ce lundi contre Newcastle (3-2) et impressionne les observateurs. Arrivé en septembre 2024 du côté de Liverpool, il évoluait auparavant du côté de Chelsea.

Selon The Telegraph, les Blues ont lancé une bataille juridique contre les Scousers depuis qu’il a quitté le club londonien. Alors que ce vendredi, Rio Ngumoha fêtera ses 17 ans et devrait signer son premier contrat professionnel, un montant devrait être donné par Liverpool à son club formateur de Chelsea. Le cas de Rio Ngumoha sera donc examiné par une commission. Chelsea espère que le montant sera élevé afin de dissuader ses rivaux à piocher dans son centre de formation.

Pub. le - MAJ le
