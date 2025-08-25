Menu Rechercher
2 - 3
terminé
Premier League 2025/2026 2e journée
Newcastle
2 - 3
MT : 0-1
terminé
Liverpool
Temps forts
90+10'
2 - 3
(PD Mohamed Salah) R. Ngumoha
88'
2 - 2
W. Osula
57'
1 - 2
Bruno Guimarães (PD S. Tonali)
46'
0 - 2
(PD C. Gakpo) H. Ekitiké
mi-temps
0 - 1
45+3'
A. Gordon
35'
0 - 1
R. Gravenberch

Notes des joueurs

#1 Logo Liverpool FC H. Ekitiké 8.4 #2 Logo Liverpool FC R. Ngumoha 8.4 #3 Logo Liverpool FC R. Gravenberch 8.2 Voir le classement complet
#1 Logo Liverpool FC H. Ekitiké 7.0 #2 Logo Liverpool FC C. Gakpo 6.8 #3 Logo Liverpool FC R. Gravenberch 6.7 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement 3 Liverpool 6 15 Newcastle 1
Possession 62% Liverpool Newcastle
Tirs 10 7 1 3 4 5
Grosses occasions créées 50% Liverpool 2 Newcastle 2
Compositions Newcastle 4-3-3 Liverpool 4-2-3-1

Sondages

Quel est l'homme du match Newcastle-Liverpool ?
- Fin dans 2h
Prono

Qui va gagner ?
1 NEW N NUL 2 LIV
450 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 2 #2 Logo Newcastle Tino Livramento 1 #3 Logo Newcastle Harvey Barnes 1
Dribbles réussis
#1 Logo Newcastle Tino Livramento 3 #2 Logo Newcastle Anthony Gordon 3 #3 Logo Liverpool FC Curtis Jones 2
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 4 #2 Logo Newcastle Tino Livramento 3 #3 Logo Newcastle Anthony Gordon 3
Tirs (%)
#1 Logo Newcastle Sandro Tonali 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Curtis Jones 7/7 100% #2 Logo Newcastle Anthony Gordon 9/11 82% #3 Logo Newcastle Fabian Schär 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Newcastle Lewis Hall 2 #2 Logo Newcastle Dan Burn 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Anthony Gordon 3/3 100% #2 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 2/2 100% #3 Logo Liverpool FC Miloš Kerkez 6/8 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Kieran Trippier 0/7 0% #2 Logo Liverpool FC Conor Bradley 0/5 0% #3 Logo Newcastle Anthony Elanga 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 0/4 0% #2 Logo Liverpool FC Federico Chiesa 0/2 0% #3 Logo Newcastle William Osula 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 51/54 94% #2 Logo Liverpool FC Curtis Jones 47/53 89% #3 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 39/44 89%

Classement buteurs

#1 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 2 #9 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 1 #9 Logo Newcastle William Osula 1 #9 Logo Liverpool FC Federico Chiesa 1 #9 Logo Newcastle Bruno Guimarães 1 #9 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 1 #9 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 1 #9 Logo Liverpool FC Rio Ngumoha 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
N
D
N
N
D
V
D
V
V
D
Rencontres précédentes
17% 7 Victoires 21% 9 Nuls 62% 26 Victoires

Blessures & suspensions

Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Garang Kuol Garang Kuol Inconnu Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe
Conor Bradley Conor Bradley Blessure musculaire Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Jeremie Frimpong Jeremie Frimpong Ischio-jambiers Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville

Top commentaires

Aubin 22:52 La PL meilleur championnat 1 Répondre
Match Newcastle - Liverpool en direct commenté

2e journée de Premier League - lundi 25 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Liverpool (Premier League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Premier League entre Newcastle et Liverpool. Ce match aura lieu le lundi 25 août 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Liverpool.

Arbitres

Simon Hooper arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Simon Long arbitre assistant
Adrian Holmes arbitre assistant
Tony Harrington quatrième arbitre
Steve Meredith arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

St. James' Park Newcastle upon Tyne
St. James' Park
  • Année de construction : 1892
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 52758
  • Affluence moyenne : 46987
  • Affluence maximum : 52758
  • % de remplissage : 89

Match en direct

Date 25 août 2025 21:00
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Affluence 52230
Code NEW-LIV
Zone Angleterre
Équipe à domicile Newcastle
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Newcastle et Liverpool ?

Liverpool a remporté la rencontre sur le score de 2-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 août 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Newcastle Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Liverpool ?

Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : N. Pope, T. Livramento, D. Burn, F. Schär, K. Trippier, Joelinton, S. Tonali, Bruno Guimarães, H. Barnes, A. Gordon, A. Elanga.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Jones, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.

Qui arbitre le match Newcastle Liverpool ?

Simon Hooper est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Newcastle Liverpool ?

Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.

Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 août 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Liverpool ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : R. Gravenberch 35', H. Ekitiké 46', R. Ngumoha 90+10'.

Qui a marqué des buts pour Newcastle ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Newcastle : Bruno Guimarães 57', W. Osula 88'.

