Match Newcastle - Liverpool en direct commenté
2e journée de Premier League - lundi 25 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Liverpool (Premier League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Premier League entre Newcastle et Liverpool. Ce match aura lieu le lundi 25 août 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Liverpool.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Newcastle et Liverpool ?
Liverpool a remporté la rencontre sur le score de 2-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 août 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Newcastle Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Liverpool ?
Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : N. Pope, T. Livramento, D. Burn, F. Schär, K. Trippier, Joelinton, S. Tonali, Bruno Guimarães, H. Barnes, A. Gordon, A. Elanga.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, C. Jones, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.
- Qui arbitre le match Newcastle Liverpool ?
Simon Hooper est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Newcastle Liverpool ?
Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 août 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Liverpool ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : R. Gravenberch 35', H. Ekitiké 46', R. Ngumoha 90+10'.
- Qui a marqué des buts pour Newcastle ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Newcastle : Bruno Guimarães 57', W. Osula 88'.