Newcastle : des maillots insultants envers Isak vendus devant St-James Park

Par Chemssdine Belgacem
Alexander Isak @Maxppp
Newcastle 2-3 Liverpool

Entre Alexander Isak et Newcastle, le torchon brûle. Clairement sur le départ après une saison mémorable (27 buts, 6 passes décisives en 42 matches), l’attaquant longiligne était pisté par plusieurs grands clubs européens. Finalement, face à la fermeté de ses dirigeants, Isak n’a pas quitté Newcastle cet été et son avenir est plus qu’incertain.

En effet, après avoir vu la difficulté des négociations pour son départ, l’ancien du Borussia Dortmund a décidé de partir en grève pour forcer son départ. Une décision difficile qu’il a confirmé la semaine dernière dans un communiqué cinglant. Une sortie qui a forcément crispé les supporters anglais, désormais opposés à leur ancienne star. Ce lundi, à l’occasion de la rencontre entre Newcastle et Liverpool à St-James Park, des t-shirts avec l’expression "Isak is a rat" (Isak est un traître en anglais) ont été vendus. De quoi clairement entamer le divorce entre Isak et Newcastle.

