LdC : Benfica juste vainqueur contre Fenerbahçe, Bruges étrille les Glasgow Rangers et Copenhague se qualifie face à Bâle

Ce mercredi soir se jouaient les derniers matchs retours des barrages pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Alors que Qarabag s’est difficilement qualifié face à Ferencváros (victoire 3-1 à l’aller, défaite 2-3 au retour) plus tôt dans la soirée, Benfica, Bruges et Copenhague ont, eux aussi, validé leur ticket pour la prochaine étape de la C1, respectivement aux dépens de Fenerbahçe, des Glasgow Rangers et de Bâle. Après un match aller très décevant en Turquie (0-0), Benfica et Fenerbahçe se devaient de proposer davantage de spectacle pour honorer leur statut d’affiche la plus alléchante de ces barrages. Malgré un onze de départ a priori peu créatif, les Aigles ont pris le jeu à leur compte dès le début de la rencontre, Leandro Barreiro obligeant Dominik Livaković à réaliser un énorme arrêt (3e). La position de hors-jeu du milieu luxembourgeois a ensuite contraint l’arbitre à annuler un but de Vangelis Pavlidis (15e). Omniprésent en attaque, Barreiro a vu son coup de casque annulé pour une faute préalable (26e). Il a ensuite parfaitement servi Kerem Aktürkoğlu dans la surface adverse pour l’ouverture du score méritée des Lisboètes (35e). En seconde période, alors que les joueurs de Bruno Lage ont baissé le rythme, Youssef En-Nesyri a trouvé la barre de la cage d’Anatoliy Trubin (72e), pour le plus grand bonheur des Portugais. Ancien de Benfica, Anderson Talisca a écopé d’un deuxième carton jaune pour un coude dans le visage d’un joueur benfiquiste (82e), permettant à Benfica de prendre peu de risques jusqu’au terme de la rencontre pour s’imposer 1-0.

Vainqueur 3-1 sur la pelouse de l’Ibrox Stadium, le Club Bruges accueillait les Rangers en excellente position pour valider son ticket pour la phase régulière de la Ligue des Champions. Le but de Nicolò Tresoldi dès la 5e minute de jeu et l’expulsion de Max Aarons trois minutes plus tard ont définitivement éteint les espoirs écossais. Les Belges ont ensuite déroulé en fin de première période, avec des réalisations de Hans Vanaken (32e), Aleksandar Stanković (45e+2) et un doublé de Joaquin Seys (41e, 45e). Christos Tzolis a également eu l’occasion de briller (50e), avant que son équipe gère le reste de la rencontre remportée 6-0. Copenhague et Bâle, neutralisés à l’aller en Suisse (1-1), repartaient sur un pied d’égalité au Danemark. Dans une rencontre très disputée, les joueurs de Ludovic Magnin ont tenté leur chance à plusieurs reprises (20e, 44e, 56e, 57e), sans parvenir à surprendre le portier Dominik Kotarski. Ce sont les Løverne qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de l’ancien Bordelais Andreas Cornelius (46e), grâce à une tête parfaitement placée. Entré à la 61e minute, le jeune Youssoufa Moukoko a converti un penalty pour soulager les Danois en fin de match (84e). Victoire 2-0 pour Copenhague.