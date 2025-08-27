LdC : Qarabag résiste à Ferencvaros et se qualifie

Vainqueur 3-1 en Hongrie lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions, le club azerbaïdjanais de Qarabag recevait Ferencvaros pour la manche retour. Un match animé où les Hongrois ont vite repris espoir avec un but précoce du Français Lenny Joseph (12e). Toutefois, Qarabag a vite inversé la tendance puisque Leandro Andrade (25e) a égalisé avant d’être passeur décisif pour le Français Abdellah Zoubir (45e).

Après la pause, Ferencvaros a poussé et a su égaliser grâce à un penalty transformé par Barnabas Varga (55e). Mieux, le jeune Alex Toth (82e) a donné l’avantage aux Hongrois mais cela n’a pas été suffisant. Malgré sa victoire 3-2, Ferencvaros est reversé en Ligue Europa tandis que Qarabag file en phase de ligue de la Ligue des Champions. C’est la deuxième participation des Cavaliers à ce stade de la compétition avec l’édition 2017/2018 où Qarabag était dans le groupe de Chelsea, l’AS Roma et l’Atlético de Madrid.