Ligue des Champions : le PSG, l’OM et Monaco connaissent leur calendrier

Deux jours après le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a réservé de sacrées affiches pour les clubs français, l’UEFA vient de communiquer le calendrier de sa phase de championnat. Le PSG, l’OM et Monaco vont donc pouvoir commencer leur réservation pour les déplacements à travers l’Europe qui les attendent. Les entraîneurs vont quant à eux pouvoir planifier les rotations d’effectif en fonction du programme prévu en championnat en C1. L’an passé, Paris avait eu à faire avec un calendrier très costaud dès le début de la compétition avant de finir sur un calendrier un poil plus léger. Cette année c’est la même chose.

Le champion d’Europe en titre démarrera par la réception de l’Atalanta lors de la première journée (17 septembre) avant deux déplacements difficiles contre le FC Barcelone (1er octobre) et le Bayer Leverkusen (21 octobre). Il y aura ensuite les deux autres gros morceaux de ce tirage au sort. Le PSG accueillera le Bayern Munich à l’occasion de la 4e journée (4 novembre) puis Tottenham (26 novembre). La suite sera un petit peu plus légère avec un déplacement du côté de Bilbao (10 décembre), avant de se rendre à Lisbonne pour affronter le Sporting CP (20 janvier). Il faudra conclure par Newcastle au Parc des Princes le 28 janvier.

L’OM démarre par le Real Madrid au Bernabéu

L’OM entamera aussi cette phase de ligue pied au plancher puisque pour son premier match il va falloir se rendre au Santiago-Bernabéu contre le Real Madrid (16 septembre). Deux semaines plus tard (30 septembre), les Olympiens recevront l’Ajax au Vélodrome, puis iront défier le Sporting CP le 22 octobre au Portugal. L’Atalanta viendra ensuite à Marseille pour le compte de la 4e journée (5 novembre), puis ce sera au tour de Newcastle de se rendre dans le sud de la France (25 novembre). Enfin, il y aura un déplacement contre l’Union Saint-Gilloise le 9 décembre avant la réception de Liverpool le 21 janvier. L’OM terminé à Bruges le 28 janvier.

Hasard du calendrier, l’AS Monaco commencera par le Club Bruges en Belgique le 18 septembre, avant de recevoir Manchester City le 1er octobre. Ce sera au tour de Tottenham de se rendre à Louis II lors de la 3e journée (22 octobre). Il y aura surtout ce très long déplacement avec l’hiver déjà bien lancé dans le cercle polaire à Bodo/Glimt le 4 novembre. Il fera sans doute plus chaud le 26 novembre à Pafos à Chypre la journée suivante. Monaco accueillera Galatasaray le 9 décembre avant son grand rendez-vous face au Real Madrid en Espagne (20 janvier). Le calendrier a offert la Juventus à domicile en guise de conclusion.

