Commenter 57
Ligue des Champions

LdC : le pronostic de Samir Nasri pour l’OM

Par Hanif Ben Berkane
Samir Nasri lors d'une conférence de presse @Maxppp

Ce jeudi, il y avait le tirage de la Ligue des Champions avec trois clubs français : le PSG, Monaco et l’OM. Le club phocéen est tombé dans un groupe assez relevé. À domicile, la formation de Roberto De Zerbi affrontera Liverpool, l’Atalanta, l’Ajax et Newcastle.

En déplacement, les Marseillais défieront le Real Madrid, Bruges, le Sporting et l’Union Saint-Gilloise. Et pour Samir Nasri, l’OM a les moyens de se qualifier pour la phase suivante. « Pour moi, l’OM peut gagner quatre matches », a lancé l’ancien Marseillais. Les paris sont ouverts.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (57)
