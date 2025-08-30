Europa League : Dante voit les choses en grand pour Nice

Cette saison, Nice est encore en Ligue Europa. Après avoir été éliminés la saison passée après une phase régulière lamentable et échouant lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions contre Benfica, le club azuréen espère faire mieux lors de cette nouvelle cuvée. Une volonté de faire de belles choses qui est décuplée par un tirage au sort pourtant relevé. Un destin âpre qui ne refroidit pas les ardeurs de Dante. Pour sa dernière saison, le capitaine brésilien a affiché ses ambitions en C3 avec son équipe :

«C’est un groupe très intéressant et très, très fort. Je trouve ça magnifique de tirer Rome et Porto parce qu’on est en Coupe d’Europe pour gagner des matchs, mais aussi pour pouvoir proposer ce genre de match à nos supporters. Pour eux, c’est beaucoup mieux d’aller à Porto, à Fenerbahçe que d’aller dans d’autres endroits. Ce sont des stades qui sentent le football, il y aura une grosse pression et c’est ce qu’on aime. On a un peu de revanche par rapport à l’année dernière (avant-dernier de la phase de ligue, ndlr). On ne va pas se voiler la face, c’est normal, on est là pour gagner des matchs et en même temps, il faut qu’on se lâche, qu’on s’éclate et qu’on prenne du plaisir. Il faut croire en nous-mêmes. Il faut qu’on soit très, très solide et qu’on arrive à être frais mentalement avec les enchaînements de matchs entre le championnat de Ligue 1 et la coupe d’Europe.»