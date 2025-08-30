Menu Rechercher
2 - 1
83'
Liga 2025/2026 3e journée
Real Madrid
2 - 1
MT : 2-1
83'
Majorque
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
2 - 1
38'
2 - 1
Vinícius Júnior (PD F. Valverde)
37'
1 - 1
A. Güler (PD Dean Huijsen)
18'
0 - 1
(PD Pablo Torre) V. Muriqi
Classement live 1 Real Madrid 9 18 Majorque 1
Possession 56% Real Madrid Majorque
Tirs 15 8 4 7 5 9
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 1 Majorque 0
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Majorque 5-3-2
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 1 #2 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2/2 100% #3 Logo Majorque Vedat Muriqi 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 2
Fautes subies
#1 Logo Majorque Manu Morlanes 2 #2 Logo Majorque Vedat Muriqi 2 #3 Logo Majorque Sergi Darder 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Majorque Manu Morlanes 5/6 83% #2 Logo Real Madrid CF Éder Militão 6/8 75% #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 3 #2 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 3 #3 Logo Majorque Mateu Morey 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 5/6 83% #2 Logo Real Madrid CF Éder Militão 3/4 75% #3 Logo Majorque Vedat Muriqi 5/9 56%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Majorque Mateo Joseph 0/9 0% #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 0/6 0% #3 Logo Real Madrid CF Arda Güler 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Majorque Mateo Joseph 0/4 0% #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 52/56 93% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 38/41 93% #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 33/36 92%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 34 #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 32 #3 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 23
Passes (%)
#1 Logo Majorque Leo Román 17/38 45%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
D
V
N
D
V
V
N
Rencontres précédentes
74% 23 Victoires 10% 3 Nuls 16% 5 Victoires

Blessures & suspensions

Endrick Endrick Ischio-jambiers Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga Blessure à la cheville Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Blessure à l'épaule Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse
Pablo Torre Pablo Torre Coup Manu Morlanes Manu Morlanes Inconnu Mateu Morey Mateu Morey Maladie

Match Real Madrid - Majorque en direct commenté

3e journée de Liga - samedi 30 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Majorque (Liga, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Liga entre Real Madrid et Majorque. Ce match aura lieu le samedi 30 août 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Majorque.

On en parle

Arbitres

José María Sánchez Martínez arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
Juan José López Mir arbitre assistant
Manuel Pozueta Rodríguez quatrième arbitre
Pablo González Fuertes arbitre VAR
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Santiago Bernabéu Madrid
Estadio Santiago Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 85454
  • Affluence moyenne : 60423
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 73

Match en direct

Date 30 août 2025 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 72699
Code RMA-MAJ
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Majorque
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Majorque en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 août 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Majorque en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Majorque ?

Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Fernández, Dean Huijsen, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, A. Güler, F. Mastantuono, K. Mbappé.

Majorque : de son côté, l'équipe dirigée par Jagoba Arrasate évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Leo Román, M. Kumbulla, Antonio Raíllo, M. Valjent, Toni Lato, Mateu Morey, Pablo Torre, Manu Morlanes, Sergi Darder, V. Muriqi, Mateo Joseph.

Qui arbitre le match Real Madrid Majorque ?

José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Majorque ?

Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Majorque ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 août 2025, coup d'envoi 21:30.

Qui a marqué le but pour Majorque ?

Un seul but a été inscrit pour Majorque par V. Muriqi 18'.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : A. Güler 37', Vinícius Júnior 38'.

