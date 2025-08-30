Prono
Match Real Madrid - Majorque en direct commenté
3e journée de Liga - samedi 30 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Majorque (Liga, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Liga entre Real Madrid et Majorque. Ce match aura lieu le samedi 30 août 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Majorque en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 août 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Real Madrid Majorque en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Majorque ?
Real Madrid : le coach Xabi Alonso a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Fernández, Dean Huijsen, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, A. Güler, F. Mastantuono, K. Mbappé.
Majorque : de son côté, l'équipe dirigée par Jagoba Arrasate évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Leo Román, M. Kumbulla, Antonio Raíllo, M. Valjent, Toni Lato, Mateu Morey, Pablo Torre, Manu Morlanes, Sergi Darder, V. Muriqi, Mateo Joseph.
- Qui arbitre le match Real Madrid Majorque ?
José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Majorque ?
Madrid accueille le match au Estadio Santiago Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Majorque ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 août 2025, coup d'envoi 21:30.
- Qui a marqué le but pour Majorque ?
Un seul but a été inscrit pour Majorque par V. Muriqi 18'.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : A. Güler 37', Vinícius Júnior 38'.