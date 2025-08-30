Real Madrid - Majorque : les compositions officielles

Le Real Madrid peut prendre la tête de la Liga. Vainqueurs de leurs deux premiers matches, les Madrilènes accueillent Majorque ce samedi soir dans le cadre de la 3e journée de Liga (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30).

Toujours privé de Bellingham, Camavinga et Endrick, Xabi Alonso effectue un seul changement dans son onze de départ avec le retour d’Alexander-Arnold dans le couloir droit défensif, Carreras enchaînant de l’autre côté. Valverde, Tchouaméni et Güler restent dans l’entrejeu, tandis que Mastantuono est de nouveau aligné sur la ligne offensive où figurent aussi Mbappé et Vinicius. En face, Majorque devrait évoluer en 5-3-2 avec notamment un duo Mariqi-Joseph en pointe et Darder dans le cœur du jeu.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Güler - Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Majorque : Roman - Jaume, Kumbulla, Raillo, Valjent, Lato - Morlanes, Darder, Torre - Muriqi, Joseph.