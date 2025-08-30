Liga : le Real Madrid enchaîne contre Majorque et passe en tête

Après deux courts succès d’entrée, le Real Madrid retrouvait le Santiago Bernabéu et se devait de se montrer plus tranchant devant son public, à l’occasion de la réception de Majorque. Comme à son habitude, Xabi Alonso a encore fait tourner son effectif et a décidé d’aligner Alexander-Arnold, Militão et Vinicius Jr, aux côtés de Mbappé, soutenu par Mastantuono et Güler en meneur de jeu. Rodrygo débutait sur le banc. L’armada était déployée pour faire tomber Majorque, toujours à la recherche de sa première victoire.

La rencontre démarrait mieux que les deux premières journées pour les Merengues et Mbappé, qui pensait ouvrir rapidement le score après une belle passe en profondeur de Trent, mais de quelques millimètres, le Français était hors-jeu (7e). Les Madrilènes poussaient pour revenir, mais contre le cours du jeu, un corner de Majorque bien frappé trouvait Muriqi, seul et pas pris au marquage, qui ouvrait le score (1-0, 17e). Mais pas de quoi inquiéter le Real, qui a continué à pousser sans s’inquiéter.

Trois buts refusés pour le Real Madrid

Et en seulement trois minutes, les hommes de Xabi Alonso ont tout renversé. Après un corner joué entre Trent, Carreras et Mastantuono, Güler pouvait reprendre un ballon et égaliser dans le but vide. Avant que, quelques instants après le coup d’envoi, Vinicius Jr pouvait faire un superbe numéro solitaire pour éliminer les défenseurs Bermellones (2-1, 36e et 38e). Mbappé aurait même pu s’ajouter à la fête, mais était encore signalé hors-jeu avant la pause (45+1). Le plus dur était fait, mais il fallait encore se mettre à l’abri.

Encore en seconde période, Arda Güler a été privé du doublé pour une main sifflé avant son but (60e). De quoi donner de l’espoir au club insulaire, pas loin surprendre les Merengues, mais Tchouaméni, puis Carreras ont sauvé Courtois (61e et 65e). Du mieux dans le jeu, mais le Real Madrid s’impose encore sur un petit score pour sa troisième victoire de suite. En tête de la Liga, les Merengues iront sur la pelouse de la Real Sociedad, alors que Majorque enchaîne un troisième match sans succès et va devoir faire mieux chez l’Espanyol, après la trêve internationale.