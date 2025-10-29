PSG : le coup de gueule de Luis Enrique après le match nul contre Lorient

Il y a des soirs sans, et ce Lorient - PSG en était un pour les Parisiens. En déplacement en Bretagne, les joueurs de Luis Enrique se sont cassés les dents sur un os. Ils avaient pourtant cru faire le plus dur en forçant le verrou grâce à Nuno Mendes au retour des vestiaires, mais Igor Silva a égalisé à peine deux minutes plus tard (1-1). Une fausse note, conjuguée à la sortie sur blessure de Désiré Doué, qui avait de quoi agacer Luis Enrique au coup de sifflet final.

«Pourquoi ils nous ont posé autant de problèmes ? C’est facile, je pense qu’on a fait un mauvais match, pestait l’entraîneur parisien sur Ligue1+. On a fait une très mauvaise première mi-temps, on n’a pas créé d’occasions, l’adversaire a très bien défendu, et ça a été difficile. On a un peu progressé en deuxième mi-temps, mais je pense qu’on peut jouer 90 minutes de plus sans marquer aujourd’hui», regrettait, amer, l’Asturien.

Il a manqué trop d’ingrédients pour Luis Enrique

Pour lui, Paris a payé son manque d’efficacité, surtout dans la dernière passe. «Je pense qu’on a manqué de lucidité, on n’a pas créé de situations, c’est difficile de gagner un match à l’extérieur comme ça… Le bloc bas de Lorient ? On est habitué à ces phases de jeu parce que la majorité des équipes défend comme ça, mais quand on n’a pas les un contre un, les mouvements dans l’espace, les appels en profondeur et qu’on manque de lucidité, c’est difficile.»

«S’il y a de la frustration ? Oui bien sûr, c’est pour ça que je suis entraineur. Quand tu n’obtiens pas ce que tu cherches, c’est difficile de gérer ça. » Concernant Désiré Doué, le coach parisien a indiqué que ce n’était «pas une bonne nouvelle», mais sans trop s’avancer pour le moment. Avant son choc face au Bayern Munich dans six jours, Paris aura une ultime répétition face à Nice, samedi. Luis Enrique attendra un meilleur visage de la part de son équipe.