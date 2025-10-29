PSG : la réaction à chaud de Vitinha et João Neves après le nul à Lorient

Accroché sur la pelouse de Lorient (1-1), le Paris Saint-Germain va peut-être laisser sa place en tête de la Ligue 1 au bout de cette 10e journée, et au profit de l’OM. Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain Vitinha est revenu sur les difficultés ressenties par son équipe ce mercredi soir, soulignant un manque de fluidité.

«On avait des difficultés à trouver la bonne solution pour attaquer. Je pense qu’on n’était pas fluides. Quand c’est comme ça, les choses deviennent difficiles. Les joueurs entrés ont essayé d’apporter quelque chose de différent. On a réussi à marquer, mais ils ont réussi aussi…», a expliqué l’ancien de Porto au micro de Ligue 1+. Des propos que son compatriote João Neves, de retour après sa blessure, a corroborés. «Ça a été très difficile. C’est une bonne équipe. On a tout fait pour gagner, mais aujourd’hui ce n’était pas possible. On continue comme ça. On va se tourner vers les prochains matchs et regarder ce qu’on a fait de bien et de moins bien. Ma forme ? Je suis très content de revenir, et je me sens bien physiquement.»