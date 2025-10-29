PSG : Luis Enrique inquiet pour Désiré Doué
Titulaire lors du match nul contre Lorient ce mercredi soir (1-1), à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, Désiré Doué a dû quitter la pelouse à la 63e minute, évacué sur civière et incapable de poser le pied au sol. Interrogé à propos de la blessure de l’international tricolore, l’entraîneur parisien Luis Enrique n’a pas voulu spéculer, mais n’a pas caché son inquiétude non plus.
« Doué ? Je ne sais pas, je ne suis pas le docteur, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Je n’ai pas vu les images, c’était de l’autre côté de la pelouse. » Désiré Doué a déjà été éloigné des terrains pendant plus d’un mois cette saison, en raison d’une blessure au mollet contractée avec l’équipe de France.
