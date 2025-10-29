Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

PSG : Luis Enrique inquiet pour Désiré Doué

Par André Martins
1 min.
Luis Enrique fait la moue @Maxppp
Lorient 1-1 PSG

Titulaire lors du match nul contre Lorient ce mercredi soir (1-1), à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, Désiré Doué a dû quitter la pelouse à la 63e minute, évacué sur civière et incapable de poser le pied au sol. Interrogé à propos de la blessure de l’international tricolore, l’entraîneur parisien Luis Enrique n’a pas voulu spéculer, mais n’a pas caché son inquiétude non plus.

La suite après cette publicité

« Doué ? Je ne sais pas, je ne suis pas le docteur, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Je n’ai pas vu les images, c’était de l’autre côté de la pelouse. » Désiré Doué a déjà été éloigné des terrains pendant plus d’un mois cette saison, en raison d’une blessure au mollet contractée avec l’équipe de France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier